Iz mehura intime

Sergej Dovlatov je neodoljiv pisac, a sva je prilika, bio je i neodoljiv čovek. Uz to, voleo je žene. Volele su – onako medveđe naočitog, pametnog, mračnog i melanholičnog u isto vreme – i one njega. U svojim romanima pisanim, bez razlike, u prvom licu jednine, on sebe predstavlja kao smotanog, pomalo odsutnog i uglavnom neodgovornog (kada je o ženama reč), ali ako je suditi po pismima u kojima, nota bene, pronalazimo istu onu samoironiju kojom Dovlatov boji i svoje romane i priče,