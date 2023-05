Hrabrost je nešto što se preduzme

(nastavak iz prethodnog broja)

“VREME”: Misliš da treba da se dese nekakvi događaji koji će da pomognu da dođe do početka pucanja, da se čaša prepuni…?

MARČELO: Tako je, i to je tužno. Jer ti upozoravaš da će do tog doći, međutim, ljudi su u fazonu “ma, neka”, i to kako da ti kažem, u praksi. I kad govorimo o medijskoj manipulaciji i ucenama, propuštamo da pričamo o ogromnom broju ljudi koji zapravo veruje i glasa bez ucene i bez hipnoze. Oni jednostavno veruju!