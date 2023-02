Holivudizacija mraka

Svega godinu i po dana nakon svog prethodnog filma, ne baš sjajnog horora Stari, M. Najt Šjamalan je gledaocima predstavio novi film. Neko kuca na vrata kolibe (Knock at the Cabin, 2023) na prvi pogled je varijacija na horor trop viđen u filmu Stranci i sličnim – porodica (ili par) nalaze se na meti napadača dok borave u nekoj udaljenoj kući ili vikendici. Filmovi tog tipa nisu preterano skupi za izradu, a umeju da budu veoma efektni. Pored pomenutog filma Stranci (The Strangers, 2008) B