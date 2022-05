Očaravajuća mladost srca

The Black Keys snimili su novu kolekciju autorskih pesama i – zar ste imalo sumnjali? – ona ponovo zvuči kao dragi stari best of što se zaturio negde između vaših tinejdžerskih dana i ovih sumornih odraslih godina, a koji iznenada otkrivate kako strpljivo čeka da ga se opet setite u svom skromnom zaklonu od sličnih drevnih relikvija iz nekog životnog pradoba. U deset pesama koje traju tek nešto više od pola sata, smestila se tako cela jedna strastvena saga o starim jadima, ali i o