Vožnja u nesvest

Kurt Vile (r. 1980.) jedan je od onih divnih idiosinkratičnih umetnika koji su izmislili svoj svet i u njemu žive, jer se samo tu osećaju normalno. I tako već desetak i više godina, od albuma po kome se pročuo Smoke Ring for My Halo (2011), do upravo objavljenog Watch My Moves, debija za čuvenu kuću Verve (praktično velikog izdavača, jer je deo Universal grupe), čime je napravio novi skok u karijeri.

Tajna Kurtovog alternativnog uspeha je u tome što je uvek dosledan sebi. On je o