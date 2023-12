Vučić diktira, tužilaštvo sprovodi: Sedmorica priznala krivicu da izbegnu pritvor

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

27. 12. 2023. / 10.40

Sedmorica osumnjičenih za učešće u neredima ispred Skupštine Grada u nedelju priznali su krivicu, saopštilo je u sredu Više javno tužilaštvo.

Od toga su trojica potpisala priznanje da su počinila krivično delo nasilničkog ponašanja na javnom skupu, a četvorica da su pride i pozivali na nasilno "rušenje ustavnog poretka“.

Svi su pristali na uslovne kazne zatvora i novčane kazne od deset do dvadeset hiljada dinara, saopštilo je Tužilaštvo.

U utorak je saslušano dvadesetoro ljudi, dok bi, prema saznanjima "Vremena" u sredu trebalo da bude saslušano još dvadesetak.

Od trinaestoro saslušanih u utorak, a koji nisu priznali delo, za jedanaestoro je zatražen pritvor. No, kako za "Vreme" navode advokati nekih od njih, sudija za prethodni postupak ipak nije svima odredio pritvor.

Kako nam kaže Ivan Ninić, advokat jednog 21-godišnjaka koji je pušten u kućni pritvor bez nanogice, tužilaštvo za njegovog klijenta nema ništa osim svedočenja dvojice policajaca da su ga tobože videli kako baca kamenicu.

Drugde su dokazi različiti i zavise uglavnom od kvaliteta snimaka, kažu upućeni izvori za "Vreme". U mnogim slučajevima nema dokaza da je neko lično bacio kamenicu, već se samo vidi u grupi ljudi.

Od fotografije do pritvora

I branjenik advokata Marka Pantića je dobio kućni pritvor bez nanogice. Pantić za "Vreme" opisuje kakvi su "dokazi" protiv njega.

"Imaju njegove tri fotografije sa motkom u ruci – motkom na kojoj je bila zastava pa je spala. Nema snimka ničeg drugog. Uhapsili su ga kad je krenuo sa skupa, nepotrebno su bili nasilni prema njemu, izudarali ga iako je digao ruke."

"Mislim da je n skupu bilo dosta pripadnika službi bezbednosti u civilu koji su snimali ljude i da su hapsili sve ljude za koje su imali bilo kakav snimak na kome se nešto videlo – guranje kod ulznih vrata, kamenica ili motka u ruci", priča Pantić.

On opisuje "apsurdnu situaciju" da je funkcioner Pokreta slobodnih građana Vojislav Ostojić osumnjičen za nasilno rušenje državnog poretka. Ostojić je uhapšen u utorak ujutru.

"On je snimljen kako se nekoliko sekundi u masi gura ispred vrata Skupštine Grada. Kakvo je to pozivanje na rušenje ustavnog poretka – guranje u masi?", pita se Pantić.

Psihološki trikovi

Sagovornici "Vremena" se slažu da je "pakovanje“ teškog krivičnog dela način da se ljudi zaplaše pritvorom i nateraju na priznanje krivice. A sve to je diktirao državni vrh.

Ninić objašnjva da je činjenica da je tužilaštvo tražilo 30 dana pritvora naterala mnoge da pristanu na sporazum o krivici i odu kućama.

"Tragično je što iz ovoga izlaze sporazumi u kojima ljudi priznaju nešto što nikako nisu mogli da urade, poput poziva na rušenje ustavnog poretka", kaže Ninić.

"Okrivljeni bira brži način da izađe iz teške situacije jer mu preti pritvor", dodaje. "Na taj psihološki trik ide tužilaštvo, pa ljudi pristaju pod pritiskom, često u dogovoru sa porodicom."

Predsednik rekao šta očekuje od tužilaštva

Marko Pantić kaže da nije bilo nikakvih zakonskih osnova za pritvor, već je on samo sredstvo pritiska. "Posebno jer su se vrh vlasti i tabloidi izjasnili kao da su ti ljudi teroristi", dodaje on.

Ninić kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić praktično izdiktirao tužiocima šta od njih očekuje. Tako su navodna dela koja se obično gone kao prekršaji – poput bacanja kamenica – dogurala do tobožnjeg rušenja ustavnog poretka za šta je zaprećena kazna zatvora do pet godina.

"Predsednik države je na konferenciji za medije sugerisao tužilaštvu šta očekuje – i sam kvalifikovao radnje demonstranata kao ‘teška krivična dela’. Tada je tužiocima jasno šta vrh države hoće da pravosuđe isporuči", kaže Ninić.

Trebalo je, pretnjom pritvorom, pokazati represiju, kaže naš sagovornik. "Da država zastraši građane, pogotovo mlađe. Da im slomi duh, utiče na njihove porodice i usmeri psihološki rat protiv svih koji bi se usudili da izađu na ulicu i dignu glas."

Ko je sve priznao krivicu

Kako je u utorak saopštilo Više javno tužilaštvo, četvorica osumnjičenih – Zoran M. (68) Srđan S. (36), Nikola V. (32) i Marko R. (38) zaključili su sporazume o priznanju krivičnog dela nasilničko ponašanje na javnom skupu u sticaju sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Oni su dobili uslovne kazne zatvora od šest meseci s rokom provere od dve godine i novčanu kaznu od 20.000 dinara, odnosno Marko R. novčanu kaznu od 10.000 dinara.

Relja Đ. (18), Luka Š. (23) i Vojislav O. (48) zaključili su sporazume o priznanju krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu na uslovne kazne zatvora od 3 meseca s rokom provere od godinu dana i novčane kazne od 20.000 i 10.000 dinara, navodi se u saopštenju VJT.

Prema dvoje osumnjičenih tužilaštvo je ukinulo zadržavanje, Milici M. (37) i Stefanu M. (19) i oni su pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da prema 11 osumnjičenih odredi pritvor, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U saopštenju se napominje da je pritvor predložen za Stanoja Š. (45), Andreja R. (18), Gojka D. (36), Dimitrija R. (19), Pantu J. (54), Dimitrija P. (21), Branislava T. (26), Slavomira R. (58), Mateja A.(39), Predraga P. (44), Sašu D. (54).