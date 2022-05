„Vaseljenska tucijada na Balkanu“ u Oglađenovcu: Za tebe je otvorena soba

U potrazi za najtrvđim jajetom: sa Tucijade u Valjevu

Fotografije: Dragan Todorović

3. 5. 2022. / 19.57

Oglađenovac, selo takoreći na sredokraći između Valjeva i Šapca, a ni Osečina nije daleko. Na uzvišenju crkva, do nje parohijski dom, koji veći od crkve, ispred crkve razapeta mušema, "Vaseljensko prvensto, Tucijada na Balkanu, Oglađenovac“. Preko puta mušeme ozidana kamena bina, na kojoj dužni drveni sto, već izneto kandilo sa svećom, tu i epitrahilj, krst, knjiga "Trebnik“, čorbaluk sa bosiljkom, drvena sprava za proturanje jaja, na kojoj nalepnica "Hristos vaskrse“!

Šest lopata

Iza kamene bine otvorena lučna šatra za takmičare, iza nje beli metalni jarbol na kome svečana zastava Srbije. Do ulaza u parohijski dom, zastakljene fotografije aktivnosti popa Grozdana, ispod toga, uza zid, šest lopata sa držalicama, koje čekaju da budu uručene pobednicima. Unutra, u trpezariji, ostali nagradni fond, medalje, zahvalnice, knjige Svetog vladike Nikolaja, u levom uglu prostorije, iza vrata, do peći, sto na kome naslagani somuni. U protinoj "kancelariji“, gde prima najviše goste, dužni sto, stolice, ima i biblioteka u vitrini, na zidu uramljena Zahvalnica "Đedine vodenice“ proti Grozdanu Gajiću. U hodniku, prema izlazu, još jedna zahvalnica "Đedine vodenice“…

Po sredini uzvišenja asfaltni put, desno se meša gulaš u kazanu, levo bela šatra sa muzikom, ispred ogromna mermerna stena, koja treba bude Spomenik jajetu u visini čoveka, dalje, uz put, opet desno, aparat za kokice, tezga sa razne plastične đinđuve, iznad svega još jedna šatra sa muzikom, koja maslinaste boje. Iza parkirana policijska kola, sa posadom od dva pandura.

Pop Grozdan se pojavi ispred parohijskog doma u radnom odelu, vrati se unutra, ponovo se pojavi u mantiji, koju uze pripasuje. Prema njemu stupi visok momak, crna šajkača sa kokardom, prošlogodišnji pobednik, koji je preko ramena nosio ražanj umotan u plavo platno. Pop se primače, uze pridržava ražanj, pozvaše fotografa, ovekoveči svečani trenutak. Visoki momak sa šajkačom glasno odgovori, nije prase, pečeno jagnje, od bele šatre grunu Volim, volim, volim te najviše, pa se produži u Šumadijo, Šumadijo, oj, rodni kraju moj… visokom momku sa šajkačom se primakoše dva policajca, da se i oni uslikaju… Stigoše predstavnici vlasti, komada dva, pop uze da im pokaže drvenu spravu za kontrolu jaja, kad to uspešno obaviše, odvede ih u svoje odaje.

Od bele šatre je tukla nova numera, Ako sa njim nisi srećna/ ti si tome svemu kriva, javi se i pevačica, crne helanke, pink kostim, prava kosa, sise, spakovane u otvoreni crni grudnjak, na izvolte, pa kad vrisnu, Željo moja, željo moooja… Uto na sto na bini izneše crvenu kutiju sa išaranim jajima, u kojoj bio veliki papirni cvet sa laticama i žuto jaje sa crvenom bubamarom. Pop Grozdan ode smiri pevačicu, popovi staviše epitrahilje, popeše se na binu, prota Grozdan uze proba mikrofon, žensko u crvenoj haljini preko stola razastre crveni ćilim…

Popeše i vlast na binu, Grozdan udenu mikrofon u stalak, izvadi mikrofon iz stalka, zatraži tišinu, zatraži da se iznese još korpi sa šarenim jajima, iznesoše još korpi sa šarenim jajima, zatraži još tišine, upali sveću, upali kandilo, dade kandilo drugom popu, koji uze maše kandilom, posle još tišine poče molitva.

Četiri popa, plus glavni pop, počeše molitvu, Blagosloven bog naš… amiiin. Grozdan vrati kandilo na mesto, popovi nastaviše, Hristos voskrese iz mrtvih… Grozdan pozva još važnih ljudi na binu, nastavi se molitva, Gospodu se pomolimo… vaskršnja jaja od pomoći su svima… Gospodi pomiluj… jedan od popova uze bosiljak iz čorbaluka, pa uze mlati po korpama sa jajima, Osvećuju se ova jaja, u ime Oca, i Sina i Svetoga duha, ostali povikaše Amiiin, onaj pop ponovi radnju, Osvećuju se ova jaja svetom vodom, ostali odgovoriše, Gospodu se pomolimo, pa bi treće i završno, Osvećuju se ova jaja svetom vodom, u ime Oca, i Sina i Svetoga duha… i bi još jedno Amiiin…

Piši "Ferguson“

Treći od popova uze mikrofon, tri puta reče, Hristos vaskrse, reče o miru i ljubavi, i reče da protu Grozdana svi treba da poštujemo, jer je on najvredniji i najjači prota, koji je ovde posejao seme koje rađa. Posle još jednog amin, prota preuze mikrofon, dade ga devojčici, koja otpeva pesmicu, pa dade mikrofon još jednoj devojčici koja otpeva "Ne dam zemlju cara Dušana“… Reč dobi vlast, koja reče, Dobar dan poštovano sveštenstvo, poštovani proto, pomaže bog domaćini, čast mi je da ispred grada, gradonačelnika, i u svoje lično ime, pozdravim danas ovde da učesvujete na manifestaciji koja se zove Tucijada…

Izabraše korpu sa najlepšim jajima, prvo mesto, drugo mesto, sve ostale korpe četvrto mesto, najlepša korpa sa jajima je imala pink zeca sa belom mašnicom, i plavog zeca sa crvenom mašnicom, prota uze veli da su imali po 5.000 šarenih jaja, u velikim pletenim korpama, niko nije hteo primi jaja, više to neće raditi, nema više 5.000 kuvanih jaja.

Od bele šatre se javi pevačica raspuštene kose sa pesmom Drugi ti usne ljubi, drugi te zlatom kiti, poče takmičenje u bacanju kamena sa ramena, uzeše mere i zapisuju, bi i takmičenje u nadvlačenju konopca. Narod se zanimo sa razni programi, od bele šatre je tuklo Prošao sam svet unakrst… Nije bogat ko ima, i nikome ne daje… stariji čovek je, sedeći na tremu parohijskog doma, za svoj groš, kucko jaja u jedini zub, probo tvrdoću…

Prota stavi kamilavku, pozva na ručak specijalne goste u specijalnu odaju. Ostale goste smestiše u trpezariju sa somunima u ćošku, bi gulaš i pečenje, pride kupus salata. Kad se to obavi prota uze da se izjavi u kameru, prvo pa reče da u poslednje vreme rade timskim radom, a ne da glavni organizator odlučuje o svemu, samo timski rad daje veći efekat, više daju četiri nego tri, više tri nego dva, više dva nego jedan, dobro je podeliti poslove, svi rade zajednički, timski, jedni rade na takmičenju, drugi na obezbeđenju, treći kuvaju, četvrti se bave atletikom, malo su se razvlastili, ne treba držati sav teret na jednom čoveku, ima desetine ljudi koji sve to rade… Pa reče da je Vaskrs veliki praznik, to je ono što izdvaja ovu manifestaciju, Hristovo vasksenje, a to je najveće zaustavljanje propadanja u istoriji čovečanstva… ali mi se ne možemo meriti sa Hristom, mi sudimo i bavimo se predrasudama, dolazi vreme kad se sudi sudu… nema boljeg suđenja nego čista savest… želja je proizvod čoveka, a čista ljudska savest proizvod boga…

Kad dođe do reči novinar upita gospodina protu, da nije malo jeretička izjava da ne treba jedan čovek da donosi sve odluke, nego da se mora raditi timski, prota na to dade kontra pitanje, kako jeretički, a novinar dodatno upita, da to nije aluzija na precednika? Tu prota iz prve odgovori da iznenađen pitanjem, nije razmišljao u tom pravcu. Od bele šatre se opet javi muzika, pevačica pink kaputić, ostala samo u crnom čipkastom grudnjaku sa sise na izvolte, pa samo čini Požuri ljubavi u moj zagrljaj…

U sve to novinar nabasa na čoveka koji je bio zadužen za gulaš, kome je na beloj majici, na leđima, velikim crvenim i štampanim slovima pisalo "Fizioterapeut“. Uze objasni, to je Protina škola, samo timski rad, to fizioterapeut, znači da je zadužen za one koji se prejedu. Lično radi drvenariju, kuva gulaš, on je samo jedan, a ostali rade drugo, ali on sam pokriva nekoliko resora. I on je zadnji na lestvici, ali mnogi ne poznaju hrišćanstvo, nemaju tu viziju, on voli sve što radi, i sve što radi, radi sa dušom…

Pop Grozdan ode do bele šatre vidi šta radi pevačica, kad je utiša, poče takmičenje u tucanju jajima. Prvo bi da takmičarka sa brojem jedanaest pobedi talmičara sa brojem jedan. Nastavi se tucanje, novinar iskoristi pita glavnog popa, šta je glavna nagrada, a ovaj odgovori, Piši, "Ferguson“! U beloj šatri muzika nastavi da drma, a mrdalo je i u gornjoj, maslinastoj šatri, gde je pevačica bila na numeri, Dođi dušo u koje oćeš doba/ za tebe je otvorena soba…

