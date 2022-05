Top lista regionalnih lidera: Ko napreduje, a ko igra za opstanak na tabeli

Kažu ljudi da mu nema ravnog: Josip Broz i njegov poštovalac

4. 5. 2022. / 23.39

Na posljednjoj poziciji je Ana Brnabić, tehnička premijerka Srbije. Svoje mjesto u ovom prestižnom takmičenju izborila je impozantnom nekompetentnošću i nemješanjem u vlastiti posao čak u dva mandata. Sve što bi se još o Brnabić moglo reći, čist je višak.

9. Poslije nje stiže predsjednik vlade Makedonije, Dmitar Kovačevski. On je nastavio utabanom stazom svog prethodnika Zorana Zaeva koji je zbog loših izbornih rezultata podnio ostavku. No, kako su u njegovom mandatu riješeni neki od najvećih problema Makedonije, Kovačevskom trenutno nedostaju boja, miris i ukus.

8. U sasvim drugoj situaciji nalazi se Robert Golob, budući slovenski premijer. Riječ je pobjedniku na posljednjim parlamentarnim izborima koji je osvojio najviše skupštinskih mandata od osamostaljenja Slovenije. Golob će sigurno napredovati na liderskoj tabeli, ali se prije toga mora dokazati na terenu – opozicija i vlast nisu isto.

7. Slijedi Dritan Abazović, predsjednik vlade Crne Gore. Na funkciju je došao bez izbora, prepakiranjem skupštinske većine. Abazović je u protekle dvije godine vlasti na vlasti pokazao izuzetnu vještinu u političkom driblingu, ali je otvoreno pitanje vodi li ono ka zgoditku. Njegov napredak na tabeli zavisi od toga da li je ili nije prelazno rješenje u crnogorskoj pat poziciji.

6. Na redu je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Obavljajući različite funkcije, drži vlast u kontinuitetu od 2006. U posljednjih dvadeset i pet godina, prešao je put od američkog i evropskog favorita do njihovog najvećeg regionalnog problema. Uprkos toj činjenici, strogi oprez – Dodik je najbolji prijatelj svakog predsjednika Republike Srbije. On je uvježbani profesionalac i to radi da niko drugi ne bi morao.

5. Ispred Dodika je Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije. Mada trenutno ne obavlja nikakvu državnu funkciju, njemu to nije od značaja. Naime, u Bosni i Hercegovini stvarna vlast leži u rukama nacionalnih stranaka, a Izetbegović je neprikosnoveni lider Bošnjaka. U tom kontekstu, svoje mjesto na tabeli i dalje će čvrsto držati, bez većih oscilacija u političkoj igri. Tome doprinosi i Tajip Erdogan, jedan od kumova Izetbegovićeve kćerke.

S ovim je završena prva polovina tabele. Sutra slijedi nastavak – kako izgleda druga. I naročito, tko je broj jedan? Da li su iznenađenja moguća?

