“Štit 2022”: Raketa u mozak

Mnogo toga već viđenog: sa vojne vežbe "Štit"

30. 4. 2022. / 16.00

Kako kod Aleksandra Vučića sve mora biti "istorijsko" i "najbolje u regionu", tako je i javna promocija kineskog protivvazdušnog sistema FK-3 morala proći na taj način. Pratilo ju je angažovanje svih vrsta aviona, helikoptera i borbenih sistema koje Vojska Srbije poseduje, a sve to pred zvanicama, uključujući i "sasluženje" srpskog člana predsedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika.

Sistem FK-3 jeste nešto što Srbiji treba, a režimski mediji su ga već iskovali u zvezde; posle prikaza "Štit 2022" – tek će.

Ostaje samo pitanje šta će sva ona sila tehnike na prikazu, osim zadovoljenja sujete i propagande. Šest dana pripadnici Vojske pripremali su taj prikaz i dovlačili tehniku sa raznih strana. Zašto? Praktično samo za televizijski prenos i za publiku pristiglu na vojni aerodrom u Batajnici.

Prelet lovaca MiG-29, zastarelih "Orlova" i još zastarelijih "Supergalebova G-4", toliko puta su do sada viđeni da bi mogli bilo koga fascinirati. A pogotovo ne strane vojne atašee koji su došli da vide i izbliza slikaju kineski sistem FK-3.

Prikaz je bio i prilika za promociju sredstava Jugoimporta SDPR. Ona su predstavljana kao vojna, iako nisu još uvedena u upotrebu,. Ona koja ipak jesu, onda je to poluilegalno, po nalogu predstavnika SDPR Nenada Miloradovića Baće, sive eminencije u Ministarstvu odbrane.

Vučić je, naravno, iskoristio obraćanje novinarima da najavi nova ulaganja u avijaciju: te 12 "Rafala", te 12-14 "Tajfuna", pa nove baterije FK-3, modernizaciju "Orla", mogućnost kupovine kineskog aviona, nabavku još helikoptera… Obećanjima nikad kraja, iako je sve to na dugom štapu.

Kada su krenula "spontana" pitanja novinarke Pinka, Vučić je govorio o odlasku u Berlin, Kosovu, cenama benzina i hrane, broju građana koji su za uskršnje praznike otputovali u inostranstvo.

Međutim, izbegao je da komentariše izjavu Putina (nezavisnost Luganska i Donjeca na osnovu analogije sa Kosovom) i još neka druga pitanja vezana za odnos prema ratu u Ukrajini. Obećao je da će to učiniti u obraćanju 6. maja, kao i odgovoriti na neka druga pitanja. Šta li će to da se promeni do 6.maja?

Zvaničnici otišli, a vojska ostala da pakuje opremu i sredstva. Sve što je imala od vežbe jeste povećanje broja sati naleta ili skokova pilota i padobranca. A to su mogli steći kudikamo jeftinije.

