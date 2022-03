Srbijo izvini: Ko će da progovori

Svako igra svoju ulogu: Predrag Sarapa

16. 3. 2022. / 7.25

Svet se našao u čudu: ruska novinarka Marina Ovjasnikova napravila je performans u vreme trajanja vesti na ruskoj nacionalnol televiziji poručivši da rat u Ukrajini mora da bude zaustavljen i da se prestane sa lažima koje mediji pod kontrolom Kremlja objavljuju decenijama unazad. Zbog toga je privedena, satima saslušavana i na kraju puštena uz kaznu od 30 hiljada rubalja (oko 300 evra).

Poruku koju je video ceo svet preko društvenih mreža proširila je dužom snimljenom izjavom na instagramu. Tu govori o "agresiji“ na Ukrajinu, "bratoubilačkom“ ratu, da ju je "stid“ što je učestvovala u režimskoj propagandi. Za to joj preti višegodišnja zatvorska kazna, optužnica još nije podignuta.

Mi u Srbiji smo se upitali, ko bi sličnu stvar mogao da napravi ovde, na svim ovim TV stanicama koje su pod kontrolom režima Aleksandra Vučića, predsednika Srbije i SNS-a. Da li je moguće zamisliti da se nešto slično dogodi na RTS-u ili nekoj drugoj TV stanici koja svojski navija za ovu vlast?

U 30 godina višestranačja teško da se možemo setiti javnog čina pokajanja nekog novinara. U svim događajima, bilo ratnim, bilo mirnodopskim, bilo prevratničkim, jedina stvar koje smo se nagledali jesu novinari koji su pokazivali da u njima nema ni trunke integriteta.

Ako pogledamo kako izgledaju TV stanice koje su pod upravom i kontrolom režima (5 zemaljskih i 5 kablovskih plus skoro sve lokalne stanice) videćemo novinare i voditelje koji su u nekom ranijem periodu možda pokazivali neki profesionalizam i integritet, ali su sve to zarad sitnih sinekura pogazili, izbrisali i sada rade oportunistički po principu "veži konja gde ti gazda kaže“. Konj je istina, a gazda je režim Vučića.

Hajde ipak da u nekoj paralelnoj stvarnosti zamislimo da neka vedeta sadašnjih TV stanica uradi nešto slično. Na primer: sada već legenda TV Pinka Predrag Sarapa dolazi jednog jutra na posao i umesto da dodaje loptu Draganu J. Vučićeviću, izbacuje ga iz studija, a onda staje pred kameru i u programu uživo govori da mu je muka od odbjavljivanja poluistina, od stalnog vređanja ljudi koji ne podržavaju Vučića i neprestanom ulizivanju Vučiću. Da li je to moguće zamisliti?

Ili, nova zvezda TV Prva, MSS, voditeljka Teme i Jutarnjeg programa, ili, nekim čudom, Milomir Marić, koji je televizijsko udvorištvo i potkazivačko novinarstvo podigao na najviše moguće grane? Zamislite Milomira sa porukom: ne želim više da sluđujem i lažem narod Srbije! Kako vam se čini?

Iako ove stvari izgledaju nezamislivo, ipak, jednom se i u Srbiji dogodilo nešto slično. U jesen 2015. pojavila se čuvena naslovna stranica tabloida Kurir na kojoj je pisalo: Srbijo, izvini.

U novinama je bio tekst vlasnika Aleksandra Rodića koji je objasnio da je do tada radio sve samo da bi pomogao uspon na vlast Aleksandra Vučića, ali da to više neće da radi nego će raditi u javnom interesu. U slučaju Kurira, to je trajalo nekoliko meseci, pa smo nakon toga videli pomirenje dvojice Aca u redakciji i sve se brzo vratilo na staro: Vučića hvalimo i branimo, a sve druge udaramo kako znamo i umemo.

Javno izvinjenje i obećanje brzo je zaboravljeno, javni interes je zamenjen privatnim i ono što je izgledalo kao neverovatan preokret na medijskoj sceni Srbije pretvorilo se u banalnu poslovnu šemu.

Tako će i ovaj događaj u Rusiji biti aktuelan još koji dan, a onda će ostati u sećanju kao jedan trenutak u kome se jedna osoba pobunila i ništa više od toga. Mašina radi dalje, propaganda traje bez prekida, Rusija, kao što je nekad za Srbiju govorio Aleksandar Tijanić (treći Aca), nije spremna za istinu pa je baš treba dozirati.

Ipak, ruska novinarka je na sreću zdrava i trenutno na slobodi što nije malo imajući u vidu stanje medijskih i političkih sloboda u Rusiji. Takođe, na sreću, u Srbiji, još uvek, ne vladaju ruski uslovi.

