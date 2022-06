Srbija i Evropa: Kako obezbediti struju ove zime

STRUJA SE OD BLATA NE PRAVI: Ispošćeni kolubarski kopovi

23. 6. 2022. / 10.00

Nema dileme da Srbiji predstoji veoma teška zima u energetskom sektoru. Znatno su poskupeli čak i ogrevno drvo i pelet, energenti koje Srbija ima u izobilju, a visoke cene beleže i nafta i ugalj. Staru cenu jedino drže struja i gas, koji su pod državnom kontrolom. To se održava uz podršku budžeta, prošle godine su date garancije od 200 miliona evra za zaduživanje Srbijagasa.

EPS se takođe nalazi u velikim novčanim teškoćama zato što se veštački drži niska cena i za domaćinstva i za privredu. Zato je izvesno da će novi saziv parlamenta među prvim poslovima morati da odobri državne garancije za zaduživanje EPS-a (kao i novo zaduživanje Srbijagasa). To je potvrdio i predsednik Vučić dodajući da će za energetiku morati da se izdvoji bar milijardu evra. Ali, ni državna injekcija EPS-u nije garancija da ćemo imati dovoljno struje preko zime. Pri tome, pošto i u Evropi ima problema sa proizvodnjom struje, neizvesno je da li će moći da se uveze struja koja u kritičnim trenucima bude nedostajala.

EPS–u FALI NE SAMO UGALJ, VEĆ I VODA

Nije bio problem samo obezbediti sredstva za investiciju, nego je bilo potrebno i određeno vreme da se počne sa otkopavanjem uglja na novom kopu, a za to vreme neće biti dovoljno uglja za redovan rad termoelektrana i zbog toga jedno vreme mora pasti proizvodnja. Upravo se to sada dešava, smanjena je proizvodnja dok se ne aktivira novi kop. Oklevanje da se struka posluša došlo je, u skladu sa poslovicom “gde je tanko, tu se kida”, na naplatu u trenutku kada je cena struje u Evropi bila rekordno visoka. Po rečima ministarke Zorane Mihajlović, uvoz struje do sada je plaćen više od 500 miliona evra, a to nije konačna suma pošto se struja i dalje uvozi.

Da bi se došlo do uglja iz novih nalazišta, potrebno je vreme, tako da do kraja naredne grejne sezone Kolubara neće moći da obezbedi dovoljno uglja. Trenutno se u Kolubari kopa oko 60.000 tona uglja dnevno, a prema najavama iz EPS-a, od jeseni će se proizvodnja povećati na oko 80.000 tona. Za rad preko zime, u vreme najveće potrošnje struje, potrebno je obezbediti čak 100.000 tona dnevno za TENT-A i TENT-B u Obrenovcu. Pri tome, obrenovačke elektrane će zimu dočekati bez dovoljno uglja na deponijama (u redovnim okolnostima, tokom leta se višak uglja koji se iskopa, a ne potroši, deponuje za hladne zimske dane).

