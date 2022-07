Slučaj Jelene Zorić: Združena akcija odbrane Službe

Jovanjica je kriminalno-korupcijski skandal neopevanih razmera: Jelena Zorić

Foto: Screenshot

25. 7. 2022. / 0.44

Čitate li na Tviteru i drugim društvenim mrežama da se Jelena Zorić "prodala“ Vučiću? Što vam u tom kontekstu govori fotografija novinarke "Vremena“ i BIRN-a dok prima orden od predsjednika Srbije na portalu Nova? Zapravo – otkud toliki napadi teške moralne temperature iz najnižih pobuda?

Kada je napisala i rekla da Andreja Vučića nema u aferi Jovanjica, Zorić nije iznijela ništa novo. Isto je izjavio inspektor Slobodan Milenković nakon što je uhapsio Predraga Koluviju.

Sve ovo ionako već dvije i po godine unisono ponavljaju Vučić, Đuka, tabloidi i naprednjačke glavešine – plus Dijana Hrkalović i Nebojša Krstić. No, za razliku od svih njih skupa, javnost neusporedivo više vjeruje Jeleni Zorić. Razlog je prost: dugogodišnjim i posvećenim radom stekla je uvažavanje i poštovanja u javnosti kakvo ima malo novinara. Između ostalog i zbog demaskiranja skandala sa Jovanjicom od početka do kraja.

Zna to i Vučić, pa brže-bolje zahvaljuje Zorić na izjavi o bratu. Cilj šefa države i njegove političko-tabloidne ekipe je jasan: ako nema Andreja Vučića u Jovanjici – nema ni Koluvije; ako je već pakovano predsjednikovom bratu – pakovano je i svima ostalim.

Iza ovog se krije dim koji miriše na trula jaja do povraćanja. Suština onog što je Zorić napisala i rekla prošle nedjelje jeste da je Jovanjica kriminalno-korupcijski skandal neopjevanih razmjera.

Ukratko: da je Koluvija bio na vezi sa direktorom BIA Bratislavom Gašićem i načelnikom beogradskog centara službe Mirkom Škerom; da se sastajao sa direktorom VOA Zoranom Stojkovićem za vrijeme Vulinovog vakta u ministarstvu obrane; da proces Jovanjica II nikako ne počinje zbog ortakluka najviših struktura MUP-a i bezbjednosnih službi sa Koluvijom; da je kriminalizacija inspektora Milenkovića posljedica njihovog združenog djelovanja… A kako navodi advokat Zdenko Tomanović, ne samo da su pojedinci u samom vrhu Službi planirali njegovu likvidaciju, već ni po prijavljivanju ove informacije državni organi ništa nisu poduzeli.

Jezivo dokle je došlo, zar ne? E upravo ovo žele zatrpati Vučić i ekipa "zahvaljivanjem“ Zorić. Na tom poslu nisu sami. Tu su i neki njihovi vajni "oponenti“ čije opozicionarstvo ima karakter javno-privatnog biznisa: čim zatreba, eto ih da zamute vodu, zavađaju, troluju, siju sumnje i, uopće, idu režimu na ruku kad nešto zaškripi. Tako i sada. Poput Vučića i ova se družina hvata za njegovog brata. Napadaju Zorić da se "prodala“, samo da bi odvratili pažnju od suštine skandala sa Jovanjicom – Gašića, Škere, Stojkovića i njihovih podređenih.

Naime, u mutnoj vodi ovdašnje politike, ne fali povlaštenih poslova, korisnih poznanstava, korupcijskih usluga i protivusluga, sve pod širokim kišobranom Službe. Zato se i ova toksična baruština toliko ustalasala pošto je Zorić ponovo usmjerila reflektor na pravo mjesto – Jovanjicu kao mafijaško-bezbednjački "državni posao“. A ona je još mnogo ranije ukazivala da je ime Andreja Vučića podmetnuto opoziciji preko Službinih ortaka ne bi li se cijeli proces protiv Koluvije i drugih optuženih preusmjerio na "obranu predsjednika Srbije i njegove porodice..“.

Čitav ovaj združeni pokušaj diskreditiranja Jelene Zorić osuđen je na potpuni debakl. Kome nije jasno zbog čega, kaz’će mu se samo iz njenih tekstova.

