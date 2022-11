Romi iz Niša:  Zar u mrak da joj počne život

Bez struje: Protest Roma u Nišu

Foto: FoNet/Opre Roma Srbija

2. 11. 2022. / 9.02

Srela sam Radu. Ona je Romkinja. Pitam je šta ima novo, nisam je odavno videla.

"Aaaa, unuče sam dobila. To mi je od mlađe ćerke, one u Niš, pa sam još u maju otišla da joj pomognem. Da je vidiš kakva je lepa k’o lutka, zove se Rada po meni. Oni je zovu Mala Rada, a ja je zovem Mala zato što i jeste mala. Ćerka mi kaže mama zašto je takva kad su i ona i muž joj visoki, kako dete da im bude malo. Ja joj kažem to je zato što si je donela u mrak.“

"Zar u mrak da joj počne život?“

Objašnjava da joj ćerka živi u naselju "12. novembar“ gde "su ljudi od maj mesec bez struje, isekli im“.

"Bili smo i na televiziji, došli da nas slikaju, je l’ si gledala? Pitaju kako živimo bez struje i mi im kažemo – ne živimo. Eto kako. Oni kažu ne može to tako u 21. vek, mi kažemo znamo i mi da ne može, ali vidiš da u Niš može.“

"Kažu da smo krali struju, da su zato isekli. Ja ti to ne znam. Ako kažu da su nekog uhvatili da krade, dobro, ja im verujem, ali nismo svi krali. Zašto moje dete da bude krivo kad nije.“

Priča da je trebalo da imaju sastanak 26. oktobra sa Zoranom Mihajlović "ali je Vučić nije izabrao za ministarku pa ona više ne radi“.

"Je l’ si čula da gradonačelnica nije htela da nas primi? Ko će nama da pomogne? Zar da mi se unuče smrzne? Ćerka greje vodu na šporet a šporet nije u kuću nego napolju da se dete ne uguši od dim. Kad je bilo sunce držali smo je na sunce, šta ćemo sad? Vučić kaže sve za decu, pa ja pitam je l’ romska deca nisu deca?“

"Javila mi juče ćerka da su pisali Brnabićki. Je l’ si čula za Opre Roma, oni su naši i oni nam jedini pomažu. E pa oni su joj pisali kako mi živimo. Kaže mi i da će opet u protest pa neka dođe televizija, neka slika bruku da u Niš u 21. vek ljudi nemaju struju. Ja joj kažem ništa to ne vredi. Idite kod Vučića. On je komandant.“

Rada plače dok priča o ovome.

"Morala sam da se vratim, bolesna sam. Imam krive kosti i mnogo me bole kad je hladno a tamo u Niš nemaš gde ni grejalicu da uključiš. Nisam mogla da izdržim. Zovem ćerku da dođu ovde u Beograd, a ona neće zbog muža, dobio je lep posao i neće da ide. A mene sramota što mi unuče živi u mrak. Nemoj nikom da kažeš da mi se rodilo dete u mrak, sramota je to.“

