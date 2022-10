Novosadski biznismen Dejan Slijepčević uhapšen kod Podgorice: Drugi put sa kešom na izborima

Putovanja sa kešom: Dejan Slijepčević

Foto: Jugmedia

U nedelju 24. oktobra, na dan lokalnih izbora u Crnoj Gori koji su održani u 14 gradova i opština, objavljena je vest da je na aerodromu Golubovci, koji je od Podgorice udaljen desetak kilometara, uhapšen novosadski biznismen Dejan Slijepčević, vlasnik građevinske firme GAT i fudbalskog superligaša "Mladost“ sa Satelita.

On je, prema navodima podgoričkih "Vijesti“, pokušao da u Crnu Goru unese "veću količinu novca“ od dozvoljenog limita, odnosno 19 hiljada evra. Mediji bliski Milu Đukanoviću "saznali“ su odmah da su u pitanju sredstva namenjena za kupovinu glasova političkih protivnika DPS-a. Nisu naveli iznos, već su koristili termin "veća količina novca“. Posebna je zanimljivost da je Slijepčevića u Crnu Goru dovezao helikopter i da se on branio da novac nije samo njegov, nego da je delom u vlasništvu pilota i kopilota. Ovi su to potvrdili.

Privođenje u Bosni

Tačno je da 19 hiljada evra i nije neki novac za političko-izborni inženjering, ali svakako da nije slučajno što se Slijepčevićevo ime prethodno pominjalo i u kontekstu nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini. On je, naime, priveden na saslušanje u Gradišci zajedno sa pet drugih osoba zbog sumnje da su učestvovali u kupovini glasova u korist opozicionog SDS-a i opozicione predsedničke kandidatkinje Jelene Trivić. Kod njih je navodno pronađeno 50.000 evra, kao i predizborni plakati, a među uhapšenima je bio i funkcioner Srpske napredne stranke Adam Šukalo.

SDS je tada saopštio da je to hapšenje pritisak na opoziciju, a neki analitičari su tumačili da je ono samo deo u javnosti nevidljivog rata koji se vodi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, a u kojem je – bar kada su potonji BiH izbori u pitanju – Dodik izašao kao pobednik.

Lukrativni poslovi

Dejan Slijepčević je novosadski biznismen koji je krajem osamdesetih u glavni grad Vojvodine došao upravo iz BiH (Gacko). Godine 1992. osniva firmu pod imenom GAT, koja je u međuvremenu postala velika kompanija koja izvodi brojne građevinske poslove. Pregledom portfolija jasno je da su njeni klijenti uglavnom javna preduzeća i državne institucije i firme, kao i da se obim posla prilično uvećao od dolaska Srpske napredne stranke na vlast.

Slijepčević se početkom godine pred okom kamera šepurio sa vojvođanskim premijerom Igorom Mirovićem i novosadskim gradonačelnikom Milošem Vučevićem na otvaranju gradilišta nove zgrade Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu. GAT je, naime, izvođač radova, čija je vrednost 650 miliona dinara. Firma izvodi i mnoge kapitalne projekte širom zemlje, i vazda je tenderski favorit.

Sumnjivi tender

CINS je pisao da je protiv Dejana Slijepčevića vođena i istraga, nakon što je njegova firma na javnoj nabavci koju su raspisale novosadska Stambena agencija i Javno preduzeće Poslovni prostor dobila posao izgradnje socijalnih stanova u Novom Sadu. Ponuda GAT-a je prihvaćena iako je bila značajno skuplja od ponude druge kompanije koja je učestvovala na tenderu.

U novembru 2015. policija je protiv Slijepčevića podnela krivičnu prijavu zbog sumnje da je za nabavku podneo falsifikovanu dokumentaciju. Iako je sud utvrdio da je na tenderu bilo propusta, Slijepčević je pravosnažno oslobođen 2019. godine jer po mišljenju suda "nije imao svest i znanje da podnosi ponudu koja je zasnovana na lažnim podacima“. Tako uglavnom prolaze biznismeni koji imaju poslove sa državom.

Vlasnik FK Mladost GAT

Slijepčević je i vlasnik malog novosadskog fudbalskog kluba Mladost GAT, koji je nedavno postao superligaš. Za četiri godine preskočili su četiri ranga takmičenja, a uspon je počeo dolaskom novog finansijera i vlasnika, koji očigledno nije žalio para kako bi ostvario svoje, kako kaže, "snove“. Pored GAT-a, ovaj klub finansira i Grad Novi Sad, i stoga se novosadskom gradonačelniku Vučeviću Slijepčević u jednom intervjuu posebno zahvalio. Očekuje da će Grad finansijski podržati i dogradnju tribina na stadionu ovog kluba, na čemu će ponovo biti "posebno zahvalan“.

Naši izvori kažu da je Slijepčević samo jedan od brojnih naprednjačkih biznismena koji za dobijene državne poslove moraju na različite načine da se oduže stranci. Kažu da Slijepčević ima značajnog udela u podzemnim izbornim poslovima SNS-a u zemlji, a po svemu sudeći i u inostranstvu.

Srbija se odavno pretvorila u krimi-roman: ako hoćemo da otkrijemo ubice, valja pratiti trag novca.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com