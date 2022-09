Naprednjačka odbrana D. J. Vučićevića: Tretman dostojan šefa države

Počinilac u ulozi žrtve: D. J. Vučićević

29. 9. 2022. / 16.29

U nastavku "slučaja ‘Informer’“ priča je dobila drugačiji spin.

Nije važno šta je taj tabloid objavio, nego je važno što je njihov vlasnik, preduzentnik iz Žarkova Dragan J. Vučićević, napadnut ispred prostorija na Terazijama u Beogradu. Ovaj spin zavrteli su članovi SNS-a na društvenim mrežama na način na koji to rade kada treba da "brane“ Aleksandra Vučića od "napada hejtera“.

Oglašavaju se luke kebare, sandre božić, vladimiri đukanovići, nebojše krstići i tako dalje. Barataju sa dva osnovna "argumenta“: prvi, zašto novinarska udruženja nisu osudila napad na Vučićevića, a drugi je da to što je on objavio ima smisla i da to rade "svi veliki mediji u svetu“.

Slaba tačka protesta

Tokom spontanog protesta u utorak na Terazijama ispred zgrade u kojoj se nalaze kancelarije "Informera“, jedna od učesnica je pokušala da udari Vučićevića i uspela je delimično u tome, što se vidi na snimcima koji su objavljeni. Policija koja je bila tamo verovatno će voditi istragu i oceniti kakva je kavlifikacija ovakvog napada i protiv te osobe će biti pokrenut krivični ili prekršajni postupak.

Živci su malo popustili jer je deo javnosti zaprepašćen činjenicom da je "Informer“ na svom portalu objavio razgovor sa silovateljem kao da je reč o građevinskom preduzimaču koji ima neke probleme, došao da se buni protiv takvog "izveštavanja“. Najslabija tačka te pobune bio je pojedinačni pokušaj fizičkog obračuna sa Vučićevićem, jer je to crvena linija koja odvaja protest od nasilja.

Spremna SNS mašineraja je to dočakala kao "kec na jedanaest“ i pokrenula lavinu odbrane. I zaista, koliko god neko mrzeo ili nepodnosio Vučićevića, ne bi smeo da ga fizički napada.

D. J. Vučićević i novinarska udruženja

Ackija SNS-a na društvenim mrežama, a potom i TV odbrana u jutarnjem programu TV Pink, pokazala je dve stavri: prvo, ono što smo znali, da Vučićević nema nikave veze sa novinarstvom bez obzira što je išao u školu za novinarstvo, i drugo, spremnost sitema odbrane koji se ranije aktivirao samo u slučaju "napada na Vučića“.

Tako su njih dvojica, starih prijatelja i jednako upućenih u novinarsku praksu, stavljeni u istu ravan. Samo čekamo da neko izađe i kaže da je napad na Vučićevića napad na državu.

A sad o "argumentima“ na koje se pozivaju oni koji brane gazdu "Informera“.

Gde su novinarska udruženja da osude napad?

Vučićević nije novinar, nije ni u kakvom udruženju, tako da zašto biga branila novinarska udruženja. On je svojom karijerom nebrojeno puta pokazao da je instument političara u cilju razaranja svega što je novinarstvo u Srbiji.

Svinjarije i količina laži koje je objavio u karijeri nigde ne bi mogle da budu preporuka za posao u toj branši. Imao je sreće poslednjih deset godina da je vlast u rukama njegovog prijatelja koji mu je omogućio da seiri i dan i noć u srpskoj javnosti sa nacionalnih frekvencija.

Ima onih koji kažu da je on proizvod neke druge političke scene, ali, razlika je ogromna: u vreme druge politike on je bio ono što jeste – bruka profesije i medijska margina. Da li su njegov angažman u dnevnim novinama "Press“ podržavale tadašnje vlasti i najmoćniji biznismen tog vremena? Jesu, ali su te novine u poređenju sa tabloidom "Informer“ bile "Njujork tajms“.

One su bile tabloid, ali nisu prelazile granice te pozicije.

Sa dolaskom bivših radikala na vlast od "Informera“ je napravljena "Politika“. Kakva vlast, takva i "Politika“.

Pozivanje na medijski otpad

Na toj liniji je i drugi argument: "pa takve stvari svi objavljuju“, galame sa društvenih mreža i sa Pinka.

Ne, niko ko zna šta je novinarstvo ne objavljuje ovakav razgovor sa silovateljima, a posebno to ne stavlja u video format. I to se lako da proveriti uz pomoć mašine na internetu koja se zove Gugl. To što su neki ruski "novinari“, ili neki medijski otpad radili isto, to nije nikakva argument, jer to takođe nije novinarstvo i to nisu kredibilni mediji. To smo objasnili.

Žrtve moraju da budu zaštićene i od seksualnih i od medijskih silovatelja. To je zadatak države, čim je budemo imali.

A SNS botovi? Oni će shvatiti da su višak zbog stvari koje će biti urađene u narednim mesecima.

