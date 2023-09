malena banjska

krenula sam u mitrovicu ibarskom magistralom

tamo su čučavci i traktori i drveće otežalo od voća

i devojčice sa golim pupkovima

stigla sam do kosova odakle je moja majka i

njena majka

i sestra mi se tamo rodila a doktor je bio pijan

videla sam američke vojnike

guzati su a jedan je nosio

bifokalne naočari

dosta su mali možda neke veće šalju na

druga mesta

svuda su visele zastave

meni to ne znači zastava je zastava

u vojsku nisam išla a nisam ni sposobna

i velika sam kukavica i lažem kad zinem

a trava je bila toliko zelena da ubada

i nebo je bilo tako blizu da uspava

sladak san na pustom polju

i šta će tu ti guzati vojnici naoružani do zuba

i onda sam videla znak sa desne strane

na njemu je pisalo banjska

i tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja

i groblje i ibar voda i tu me je stiglo

i neće da pusti

i nikad neće da pusti jer sam se setila

usred noći bi se setila

i nikad neću da zaboravim banjsku

zato što

neko beše strahinjiću bane

beše bane u malenoj

banjskoj.

(Milena Marković)