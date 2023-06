Kriza u Rusiji: Paravojni državni udar

Foto: Ap

Kratkotrajni pokušaj državnog udara u Rusiji se brzo završio. Iako su pale teške reči, pa je vođa (vlasnik) paravojske Vagner Jevgenij Prigožin pokrenuo marš na Moskvu najavljujući čak i da je "vreme za novog predsednika“, o smeni nesposobnog vojnog vrha da ne govorimo, a vlast optužila Prigožina i Vagnerovce za pobunu i izdaju, sve se okončalo bez krvi. Prigožin će u Belorusiju, bez krivičnog postupka, Vagnerovci neće biti sankcionisani i umesto u Moskvu će nazad na front, a verovatno i pod komandu zvanične vojske.

Na stranu to što je sve ovo potpuno ogolilo konfuziju i sukobe unutar ruskih oružanih snaga raznoraznih profila koje su već 16 meseci zaglavljene u sumanutom ratu u Ukrajini, i kakve će sve to posledice imati na frontu, u tim oružanim snagama i celom ruskom društvu; na stranu i to što se Vladimir Putin suočio sa najvećim ličnim izazovom u više od 20 godina na vlasti. Osnovni problem, ali ne samo Putina već i ostatka sveta, je to što mu je taj izazov uputio neko kao Jevgenij Prigožin.

Neverovatno je kako mnogi ljudi koji su na vrhovima vlasti ništa ne uče od istorije, a Vladimir Putin je najnoviji primer. Verovatno nema države koja ne koristi plaćenike za raznorazne prljave poslove poput ratova – tako se smanjuje pritisak na regularnu vojsku i uznemirenje koje u svakom društvu donosi masovna pogibija "običnih“ vojnika. Eno, na primer, francuske Legije stranaca koja već skoro dvesta godina okuplja belosvetski ološ, daje mu oproštaj za prethodne grehove i surovim drilom pravi od njih francuske vojnike.

Ali, pomenuti ološ u Legiji ne može da dogura dalje od čina narednika, viši činovi su rezervisani za profesionalne oficire, a narednici Legije stranaca nikada ne postaju važan politički ili vojni faktor, nego u tišini krckaju penzionerske dane jednom kada iz Legije izađu. Političku i vojnu težinu dobiju ponekad ako se vrate u zemlje porekla, najčešće tokom ratova, pa tamo počnu da se busaju u patriotske grudi iako su iz zemlje pobegli zbog kriminala, a vlasti počnu da ih tretiraju kao nekakve heroje. Samo, to nikada ne izađe na dobro, a rečit primer su Milorad Ulemek Legija u Srbiji i Ante Gotovina u Hrvatskoj.

Nemerljiva je dubina naivnosti, da ne koristimo težu reč, vladara koji poveruje da će mu nekakva plaćenička paravojska biti odana do kraja, zbog patriotizma, ideala ili nečeg sličnog. Pomenute vojske, poput Vagnera ili Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana, po definiciji su sastavljene (i uglavnom vođene) mahom od kriminalaca koji su ili regrutovani direktno iz zatvora, ili se u pomenute jedinice sklanjaju da zatvora ne bi dopali. A kriminalci nemaju ideale. Kada osete da vlast kojoj služe slabi i sprema se promena, eto ih na drugoj strani (vidi slučaj Slobodana Miloševića i pomenutog Legije Ulemeka). Eto ih na drugoj strani i ako im neko ponudi više, a ako su im ugroženi poslovni (kriminalni) interesi, a pomisle da su dovoljno moćni za to, e, onda bi i da sami postanu vlast.

I tako gazda Vagnera, opskurni lik kriminalne prošlosti Jevgenij Prigožin, krene sa svojim saborcima na Moskvu i najavi promenu vlasti, u ime patriotizma itd.

Nije čudo što su se takvog scenarija prepali čak i neprijatelji Rusije (osim Ukrajine). Znamo šta se desilo u Srbiji kada su se Milorad Ulemek, Dušan Spasojević i njihovi banditi osilili i pomislili da su postali nešto. A šta bi moglo da se desi da banda plaćenika, robijaša i dripaca predvođena Prigožinom zaista preuzme vlast i dočepa se, na primer, atomskog oružja? Da li bi ga valjali po svetu svakome ko debelo plati, ili bi plitka kriminalna pamet dovela do toga da ga upotrebe jer ih neko nije "ispoštovao“? Da li bi sličan scenario nastupio i da se Rusija raspadne?

Stvarnost se surovo približava holivudskim filmovima B produkcije u kojima kojekakvim poremećenim tipovima uz pomoć mafijaša, obično ruskih, Bomba dolazi na domak ruke, i to je ono od čega treba da strepi čitav svet. A Vladimir Putin bi trebalo da razmišlja, ako za to uopšte ima još vremena, kako je Rusiju i sebe doveo do toga da zavisi od takvih saveznika kakvi su Prigožin i uvek pouzdani Čečeni, predvođeni Ramzanom Kadirovom.

