Parlamentarni izbori: Četvrto glasanje u Velikom Trnovcu

Kad će kraj glasanju: Jedno biračko mesto

Foto: Tanjug

23. 6. 2022. / 1.16

Moguće je da će na kraju ovog dana Srbija biti bliže novom Parlamentu nego što je bila ikad od 3. aprila, prvog dana aktuelnog izbornog procesa. Sve zavisi od ishoda izbora na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, opština Bujanovac, gde 1089 glasača danas bira svoje predstavnike za Parlament – četvrti put.

Ako se ispostavi da je do kraja njihovog glasanja sve bilo u redu, odbrojavanje 30 dana do formiranja Parlamenta, odnosno nakon toga još 90 do formiranja Vlade, smelo bi konačno da počne.

Prvo glasanje u Velikom Trnovcu, 3. aprila, poništeno je zato što je Upravni sud utvrdio da je na početku glasanja kontrolni listić, onaj koji potpisuje prvi birač, overio član biračkog odbora što nije u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, pa je zato Republička izborna komisija donela Rešenje o ponovnom glasanju.

Na glasanje 28. aprila izašlo je 697 birača. Za Koaliciju Albanaca Dolina glasalo je 677 Velikotrnovčana, a za SPS i ostale takmičare njih 20. S takvim rezultatom, ova manjinska Koalicija je imala dovoljno za ulazak u Parlament, odnosno za jedan mandat. I, sve bi bilo u redu, da u tom slučaju SPS nije ostajala bez tog jednog mandata.

SPS je uložila prigovor, ali Opštinskoj izbornoj komisiji to nije bilo dovoljno da ponovi glasanje. Predsednik SPS-a Ivica Dačić rekao je tada da je "glasao čovek za koga SPS ima potvrdu da nema važeća dokumenta" i da će podneti prijavu protiv člana biračkog odbora koji je zaokružio u spisku tog birača.

Zatim je koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i "Zelenih Srbije" podnela prigovor protiv rešenja Opštinske izborne komisije, i Republička izborna komisija ga je usvojila. Protiv ovakve odluke RIK-a, žalila se Koalicija Albanaca Doline, bez uspeha, zato što je Upravni sud odbio obe žalbe.

Tako su izbori u Velikom Trnovcu 28. maja ponovljeni treći put.

Njihovim rezultatom nije bio zadovoljan Šaip Kamberi, prvi na listi Koalicije Albanaca Dolina. Naime, dobio je 13 glasova manje nego što mu je potrebno za poslaničko mesto u novom sazivu Skupštine, pa je Koalicija Albanaca Doline uložila prigovor. Po njima, povređena je tajnost glasanja prilikom obrade glasova građana koji su glasali van biračkog mesta. Republička izborna komisija je odbila ovaj prigovor, ali ga je Upravni sud usvojio.

Zato se izbori u Velikom Trnovcu danas opet održavaju.

Postoje tri opcije mogućeg ishoda četvrtog glasanja. Najbolji je da zainteresovane strane ne podnesu ni prigovor ni žalbu, pa da izborna komisija utvrdi rezultat i da ih RIK potvrdi. Druga opcija je da bude žalbi, i da se nakon tri nedelje one odbiju, te da se utvrde rezultati. I treća je da se izbori ponove i peti put.

Predsednik Aleksandar Vučić je povodom ponavljanja izbora u Trnovcu za sve okrivio opoziciju.

"U skladu sa pravilima na kojima je opozicija insistirala, imate pravo na beskrajne i beskonačne prigovore – kada ne prođe žalba pred izbornom komisijom, sledi Ustavni sud, pa sud to usvoji, i ide se na nove izbore, pa opet prigovor, ako se usvoji, slede novi izbori… I svi se prave da ne znaju o čemu se radi, a sve je urađeno samo da bi mogla normalnost izbora da se dovede u pitanje i da bi beskrajnim glupostima mogli da nanose štetu vlasti", rekao je Vučić.

U kontekstu činjenice da je nakon izbora u Srbiji 3. aprila opozicija podnela nekoliko stotina prigovora na izborni proces, a da su uvažena samo tri, opozicione stranke ocenjuju da ih predsednik Vučić neosnovano optužuje i smatraju da Upravni sud radi šta mu vlast diktira.

U Indiji ima 900 miliona glasača. Njihovi poslednji izbori, 2019. godine, okončani su nakon 38 dana. U Srbiji ima oko 6,5 miliona glasača, a izbori traju već 81 dan.

S obzirom da je predsednik Aleksandar Vučić najavio da će Srbija dobiti Parlament do kraja jula, ko zna, moguće je i da Veliki Trnovac neće morati i peti put na birališta.

