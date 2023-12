Izađi i promeni: Posle nećete moći da se žalite

Skoro 12 godina isti ljudi, različite funkcije: SNS u novom pohodu za opstanak na vlasti

Foto: Sava Radovanović/Tanjugg

14. 12. 2023. / 6.43

Večeras u ponoć počinje izborna tišina, a u nedjelju se otvaraju biračka mjesta. RHMZ kaže da će tokom dana biti umjereno do potpuno oblačno i suvo, prosječna temperatura iznad nule. Da li ćete izići na izbore?

Ako mislitite da su svi isti, u pravu ste. Već dvanaest godina grupa ljudi zamjenjuje fotelje kao stoličice u dječoj igrici u vrtiću. Danas je Vulin ministar policije, Bata Gašić obrane, pa se sutra zamjene. Jučer je Toma Mona vodio resor ovoga, sada onoga. Isto kao Darija Kisić. Kad Maji Gojković dosadi Skupština osvane u ministrstvu kulture, a Dačić ode na kaljenje u parlament da bi ga opet vratili u vanjske poslove. I tako iz izbornog ciklusa u ciklus, vazda ista lica, vazda isti ljudi, vazda iste priče. A pošto toliko vapite za drugim i različitim ljudima, eto prilike da 17. decembra promijenite taj kadrovski špil.

Smatrate li možda da je Srbija ekonomski i svaki drugi tigar u regionu, pa nije bitno tko je na kakvoj funkciji? Mali savjet. Skoknite, recimo, do Hrvatske. Ima ta zemlja ozbiljnih probleme, ali ćete biti prijatno iznenađeni koliko je proizvoda jeftinije. Također, zarade su veće, ljudi opušteniji. Ljetovanje im nije luksuz. Predsjednika viđaju tu i tamo na televiziji, a ne bi ni toliko da onoliko ne prostači. U dnevnicima državne televizije gostuju političari iz opozicije, na tamošnjoj N1 oni iz vlasti. Nikom nije čudno što su u pojedinim gradovima na vlasti jedne stranke, a na državnom nivou druge. Zar bar nešto od ovog ne bi valjalo i u Srbiji? Ali da bi došlo do primjene, 17. decembra mora biti promjene.

Ipak, ovdje se gradi k’o blesavo, možete reći. U pravu ste, samo nema te gradnje bez ugradnje. Kako ona izgleda dao je recept Zoran Papić u pismu Vučiću. Uzmete izgradnje dionice Ruma-Šabac-Loznica čija tržišna vrijednost iznosi 50 miliona evra. To uvećate za 25 miliona. Od njih 10 miliona date SNS-u, a 15 podjelite sa ortacima poput Zvonka Veselinovića, samog Papića i drugih. Svi zadovoljni. A tek će biti kad počne izgradnja za EXPO 2027 i Nacionalnog stadiona. No, važno je da se gradi. Koga briga za infrastrukturu na nivou Trećeg svijeta, beskrajne liste čekanja u bolnicama, raspad javnog saobraćaja, obeznanjeno školstvo, sumanuti rast cijena i zaduživanja zemlje – važno je da se gradi i ugrađuje. Ali ako vas jeste briga, eto prilike 17. decembra da izađete na izbore i sve to promjenite. U suprotnom, nećete se imati kome žaliti.