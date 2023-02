Ivan Medenica: Neću da nanosim štetu Bitefu radeći nezakonito

Ne pristaje na neprofesionaln odnos Grada: Ivan Medenica

Foto: Tanjug

18. 2. 2023. / 21.14

Ivan Medenica nije više umetnički direktor i selektor Bitef festivala, iako nije ni smenjen niti je dao ostavku. Odlučio je da se posle sedam godina povuče.

"Ja nisam politička žrtva, mene niko nije smenio, politička sam žrtva utoliko što sam simptom neprofesionalnog i politikantskog vođenja ustanova gde se ljudi konstantno drže u nekim vanrednim okolnostima da bi lakše mogla da uteruje disciplina. To je suštinski problem, ne treba fokus skretati na mene. Moj slučaj je samo simptom tog problema“, kaže Ivan Medenica.

Desilo se sledeće: jula prošle godine počele su pripreme ovogodišnjeg Bitefa jer "festival kao što je Bitef radi se minimum godinu i po unapred“. Medenica kaže da su u toku pregovori sa važnim evropskim pozorištima: Théâtre de la Ville, Pariz, Odéon-Théâtre de l’Europe Pariz, Residenztheater Minhen, neki od tih pregovora su ozbiljno odmakli i da "sve to podrazumeva izuzetno složen proces. Pri tom, radi se u uslovima istog budžeta kao i prošle godine, uz zvaničnu inflaciju od 20 odsto.“

Kraj decembra je bio i kraj njegovog mandata kao umetničkog direktora i selektora, ali, kaže, iz Sekretarijata za kulturu Grada "nije stizala nikakva informacija šta nameravaju, da li će mi obnoviti mandat ili ne. Nismo uspevali da dobijemo sastanak iako je gradska sekretarka Nataša Mihailović Vacić sama predlagala sastanke, čak smo se jednom i sreli na ulici kad je sama predložila datum sastanka, 27. decembar. Međutim, na Bitefov zvanični zahtev da potvrdi predloženi datum, nije dobijen odgovor.“

"Ipak, uspeo sam telefonom da joj predočim situaciju, da joj kažem kakva je tehnologija izrade festivala, i da mislim da bi štetilo ugledu festivala i Grada ukoliko bi eventualno neko suspendovao dogovore koje mi sada vodimo. Ona je dala odgovor koji je delovao racionalno i korektno: da ne može da mi garantuje novi mandat jer je to politička odluka, ali da može da mi garantuje da ukoliko sklopim selekciju i izaberem neke predstave, one će sigurno biti izvedene. Dala mi je i jasne instrukcije da nastavim da radim. Iskreno, ja njenim garancijama nisam poverovao.“

Pregovore sa inostranim predstavama koji su nastavljeni prvih dana januara, priča Ivan Medenica, sveli su "na najniži nivo, čekajući da se razreši pitanje mandata. Jer, nastala je situacija u kojoj me gradska sekretarka direktno gura da kršim zakon – ja tada nisam imao ni tehnički ni VD status, nikakav status nisam imao, a trebalo je da se partnerima lažno predstavljam kao umetnički direktor Bitefa. To nisam pristao.“

Ovog ponedeljka Ivan Medenica je mejlom predočio novonastalu situaciji gradskoj sekretarki Nataši Mihailović Vacić.

"Zamolio sam je da razreši situaciju u interesu Bitefa, i rekao da obustavljam rad na selekciji jer neću da nanosim štetu festivalu radeći nezakonito.“

Odgovor još uvek nije stigao. Osim što nema umetničkog direktora, Bitef trenutno nema ni Upravni odbor čijim je članovima istekao mandat. Medenica kaže da mu se javio samo reditelj Nikita Milivojević "veoma ljubazno, da mi kaže da je njemu ponuđen mandat.“

U utorak je sednica Skupštine grada, pa će najverovatnije tom prilikom biti imenovan Nikita Milivojević kao novi umetnički direktor.

"Važno je shvatiti da ovde nije problem pitanje mog mandata, već odnosa prema institucijama koje se sistemski dovede u stanje interregnuma, nekih v.d. statusa, da bi se ljudi osećali nesigurno i bez pune ingerencije, i da bi zato bili poslušni. Takođe, mnogo je teže smeniti nekog ko ima pun mandat, nego nekog ko je v.d.“

Medenica kaže da trenutno "još ni jedan ugovor o učešću predstava nije potpisan, ugovori se ne potpisuju pre maja juna“.

"Sad je moja dobra volja da li ću da dozvolim da se nastave pregovori sa tim predstavama ili neću. Naravno da nisam ja vlasnik pregovora, ali ako se zainatim mogu da se javim tim pozorištima i kažem da odustanu.“

Precizira da ne bi to uradio samo zbog Nikite Milivojevića "koji je rekao da na neviđeno pristaje na sve predstave koje sam izabrao“, ali ipak nije siguran šta će odlučiti "s obzirom na Natašu Mihailović Vacić koja je potencijalno grobarka beogradske kulture. Do sada niko na njenoj poziciji nije bio tako arogantan koliko je ona. Ona nema kompetencije za posao koji radi, a sebe doživljava veoma ozbiljno.“

Postoji međutim, mogućnost da program ovogodišnjeg Bitefa dopune predstave iz Rusije. Prošlog meseca u poseti beogradskim ustanovama kulture bio je Mihail Švidkoj, savetnik za kulturu ruskog predsednika Putina, pa je tom prilikom posetio i Bitef, nudeći "besplatne predstave ili sa malom nadoknadom“. Ivan Medenica nije bio na tom sastanku.

"Njegova ponuda ne mora ništa da znači“, smatra Medenica, ali i podseća na status kakav u Evropi ima Rusija pa i njena kultura zbog napada na Ukrajinu. "Ja se ne slažem sa takvim odnosom prema kulturi, mi smo pretrpeli kulturne sankcije i znamo da to nije doprinelo rušenju Miloševićevog režima. To šteti tim ljudima koji se bore protiv Putina u nemogućim uslovima kao što smo se mi borili protiv Miloševića, i ja to ne podržavam. Ali, EU dosta jedinstveno nastupa u tom pogledu, setite se da je pre godinu dana zabranjena predstava Minje Bogavac u Češkoj zato što Srbija nije uvela sankcije Rusiji.“

Zato, smatra Ivan Medenica, "ako bi se sad na Bitefu pojavilo pet ruskih predstava, govorim hipotetički, mislim da bi sankcije uvedene Bitefu, odnosno da bi pregovori sa partnerima iz zapadne Evrope išli mnogo mnogo teže.“

Međutim "Srbija je Rusiji idealni poligon za probijanje kulturnih sankcija. I zato mislim da postoji mogućnost da se tako nešto desi.“

Medenica kaže da ne bi mogao da osudi svog naslednika ako pristane na to. Jer, "inflacija nije uračunata u budžet, sponzori se masovno povlače jer je recesija, došli ste u martu i treba da skrpite selekciju do juna, a nude vam se ruske predstave besplatno ili po nekoj smešnoj ceni. U toj situaciji ja bih sigurno pružio otpor po svaku cenu, ali ne mogu da optužujem nekog ko bi se za tu slamku uhvatio. Ponavljam, to je samo mogućnost, ali nije nemoguće da se desi.“

Ivan Medenica kaže da kad je sam presekao situaciju u koju je gurnut, laknulo mu je.

Po mnogima, Ivan Medenica je Bitef vratio na scenu svetskih pozorišnih festivala. Bio je to i jedan od glavnih razloga zašto ga je 2017. godine redakcija "Vremena“ izabrala za Ličnost godine.