Ipak bezbednosne garancije za šetnju: Brisel prenemaganju ne veruje

Ipak može: Goran Miletić, Ana Brnabić i komesarka EU za jednakost Helena Dali

Foto: Slobodan Milejvić/Tanjug

17. 9. 2022. / 15.54

Vijest glasi: predstavnici ambasada i evropska komesarka za ravnopravnost će šetati na današnjem Prajdu, a odluka je donijeta nakon što su predstavnici međunarodne zajednice dobili bezbjednosne garancije od Vlade Srbije.

Opa! Vlast ne može garantirati sigurnost vlastitim građanima, ali stranim diplomatima može. Iz toga slijedi i zaključak da će Prajda svakako biti. Ta neće valjda Helena Dali, Kristofer Hil i drugi ambasadori sami šetati okruženi kordonima policije…

Režim Aleksandra Vučića još jednom je napravio sprdnju do ustavno-pravnog poretka zemlje. Prvo odbijajući da se drži zakona i omogući Paradu, a potom kroz policijske i sudske odluke o zabrani ove manifestacije. Ništa pametnije nisu smislili u dodvoravanju desničarima, mračnjacima i ostalim litijašima osim zaklanjanja za smokvin list ugrožene sigurnosti.

Ispalo je da ona nije u pitanju, kao što nije bila od prvog dana. No, naprednjački trust mozgova oko Vučića je izračunao da im se više isplati podizanje tenzija igranjem toplo-hladno do samog finiša. Nije džaba Anđelko Vučić išao na litije da bi Evropa vidjela u kakvoj je "situaciji“ njegov sin Aleksandar. No, bar ovaj put, Brisel prenemaganju ne vjeruje.

O čemu se ovdje radi?

Srbija nije ruska gubernija, mada ne manjka napora u tom pravcu. Zvanično, zemlja želi da pristupi Evropskoj uniji i u tom kontekstu, prihvatila je organizaciju Evroprajda. Njegova zabrana tu je još jedan od pokazatelja kako režim u Srbiji vrda, muti i ne izvršava preuzete obaveze. Istina, od održavanja Evroprajda ne zavisi cijena energenata, ali je sasvim dovoljno dobar povod da Zapad testira Vučićevo službeno evropejstvu.

Prosto, predsjednik Srbije je pred izborom. Može da stekne imidž Lukašenka lajt i snosi adekvatne konzekvence. A može i da se pravi blesav i uradi ono što je morao i trebao od samog početka, bez da itko mora da mu podvikuje. Kao i obično, izabrao je ovo drugo.

Bez brige, poštovani čitaoče, kad sve prođe već će Vučić u nekom TV monologu objasniti kako je ispao najpametniji, najodlučniji i najhrabriji.

A lepo je Kristofer Hil rekao da će šetnje biti.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com