Igor Milošević u “Informeru”: Platforma za višestrukog silovatelja

Medijska promocija: Višestruki silovatelj Igor Milošević

Foto: Screenshot

28. 9. 2022. / 7.17

Desilo se i to: poganštine srpskih tabloida umislile su da je normalno intervjuisati višestrukog silovatelja Igora Miloševića, koji je nedavno pušten na slobodu. Čak i za ovako gnusnu medijsku scenu kakva je ovdašnja, mnogo je. Iz ugla etike, ljudskosti, morala, desilo se nezamislivo. I nije stvar samo u tome što je neko uzeo izjavu od višestrukog silovatelja, niti je prvi put da mediji prenose izjave i iskaze zločinaca, ali, makar u oblasti nasilja prema ženama, ovo je nešto najgore do sada.

Imali smo već u “Kuriru” intervju sa Ninoslavom Jovanovićem, sad već pokojnim otmičarem devojčice Monike K. No, za taj intervju postoji osnovana sumnja da je u potpunosti izmišljen. Ovaj u “Informeru” nije, jer su snimili i video, eno reklamiraju ga po društvenim mrežama sa sve velikim natpisom “EKSKLUZIVNO”.

Imali smo već i izjave ubica žena pred kamerama, ali to je bilo nešto sasvim drugo i dozvolite, publiko, da vam oduzmemo nešto vremena i objasnimo kontekst u kome je tako nešto u redu. Godine 2016. na RTS-u prikazan je sjajan dokumentarac autorke Ane Manojlović “Žrtva ima žensko lice”. Film se bavi femicidom i u njemu govore ekspertkinje, porodice žrtava, kroz konkretne primere neupućenom gledaocu objašnjava se čitav fenomen nasilja prema ženama i femicida kao njegovog najužasnijeg ishoda. Tek u jednom malom delu, Ana Manojlović razgovara sa osuđenicima koji su ubili svoje žene i više je nego jasno šta autorka želi da vidimo: kako ubica razmišlja. U jednom momentu ona pita ubicu da li je nešto moglo da bude drugačije. Iz prethodnog dela razgovora jasno je da ga pita zašto lepo nije pristao na razvod. Ubica odgovara: “Pa moglo je, da me je poslušala i ostala sa mnom.” Dakle, iz njegove perspektive, ona je njegovo vlasništvo i kad poželi da ode, više je neće biti.

“Informerov” intervju nije to, iako po mrežama pišu kako se ovakvi intervjui rade svuda u svetu da bi “narod razumeo kako razmišlja silovatelj”. Ne. Nije ovaj intervju doneo to. Ono što se u intervjuu događa jeste Igor Milošević koji preti i maltene najavljuje da će silovati opet i daje uputstvo kako da se žena tada ponaša da je ne bi povredio. Nema sile koja će nas naterati da citiramo tu splačinu, ali suština je ova. To što Igor Milošević nema kajanja i nema samilosti prema žrtvama nije nikakvo čudo, da ima, ne bi silovao.

Problem je što ga nema ni "Informer“, što ne zna ni za milost ni za obraz, problem je, ako baš hoćete, i što novinarka koja je radila intervju uopšte pristaje da ga radi, problem je i što, kad ga već radi, ne povraća po sebi dok radi.

Zato danas kad na društvenim mrežama budete naletali na taj intervju, nemojte ga deliti i zgražavati se. Okačite sliku Dragana J. Vučićevića i podsećajte stalno: to je čovek koji je dao prostor višestrukom silovatelju da najavi kako se neće zaustaviti.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com