Idealna pošast za počast

Predlog je na stolu, zvaničan je, obznanio ga je gradonačelnik lično; sve u svemu, možemo smatrati da nam je to završeno. I stvarno, kad pogledate, zašto Aleksandar Vučić ne bi bio počasni građanin Subotice?

Zapravo, čudno je da on to već nije. Čudno je, takođe, da postoje, ako postoje, još neki gradovi, sela i zaseoci kojih Vučić nije počasni građanin, seljanin i zaseočanin. Bio bi red da svi obave to što se mora dok je tome vreme, da bi posle, u nekoj neodređenoj budu