Hrvatska-Maroko (2:1): Sjajna uvertira za finale

Pobedio je bolji tim: Reprezentacija Hrvatske

17. 12. 2022. / 19.27

Borba za treće mesto na Mundijalu u Kataru je, pre svega, donela dobar fudbal. Tri lepa gola, mnogo šansi, otvorena i muška igra, iznenadili su one koji su pomišljali da će se ponoviti utakmica ove dve reprezentacije iz grupne faze koja se može opisati jednim epitetom – dosadna.

Pobedio je u ovom meču bolji tim, taman za onoliko kolika je bila razlika. Primetno je bilo da Marokanci deluju malo umornije u odnosu na sve duele do sada, naročito njihovi najbolji igrači, poput Amrabata. To nije čudno, svi koji pomno prate fudbal znaju koliko je teško održati energiju i koncentraciju tokom trajanja čitavog turnira kao što je Svetski kup. Marokanski fudbaleri su u svakoj utakmici do sada (i u ovoj) davali maksimum, a to košta. Iskusnije reprezentacije, poput hrvatske, znaju da sačuvaju zadnji atom energije za sam kraj. Kada se uzme u obzir i iskustvo poput onog koje ima Hrvatska, koja je na prošlom SP igrala finale, dobije se ono što je presudilo.

Hrvatska je zasluženo treća na svetu, po svemu što je pokazala. Upornost, iskustvo, individualni kvaliteti, sjajna taktika prilagođena svakom protivniku, dokaz su da ni ovaj ni prethodni uspesi nisu samo splet okolnosti i sreće. Poraz od Argentine u polufinalu bio je poraz od, u ovom trenutku, bolje ekipe, pa se hrvatskoj reprezentaciji može samo čestitati na svemu što je pokazala; naročito ako se uzme u obzir da su na Svetski kup ispraćeni bez očekivanja, skoro sa potcenjivanjem i domaće, i svetske javnosti.

Ni Marokanci nemaju baš ni za čim da žale. Ispisali su novu stranicu u istoriji fudbala, došli tako daleko kako nijedna afrička reprezentacija pre njih nije. I njihov rezultat nije slučajan, već je plod dugog procesa i velikog truda. Igrali su sjajno, bez straha i respekta prema bilo kome, ravnopravni gotovo sa svima, položili na pleća na papiru mnogo bolje ekipe Belgije, Španije, Portugalije. Porazi od Francuske i Hrvatske su posledica činjenice da su te dve ekipe u ovom trenutku za mali korak ispred njih, ali su zajedno na fudbalskom vrhu sveta.

Zbog svega toga smo gledali tako dobru uvertiru u sutrašnji meč Argentine i Francuske, koji će odlučiti ko je u ovom trenutku najbolji na svetu. Kako god da se ta utakmica završi, bilo da Mesi u poslednjoj utakmici koju igra na Svetskom kupu prvi put podigne "Boginju“, ili da Francuska ponovi uspeh Brazila i odbrani titulu, sigurno je da nas čeka spektakl kojim će opet biti ispisane neizbrisive stranice pomenute istorije fudbala.