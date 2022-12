Hrvatska – Japan 1:1 (penali 3:1): Drage komšije u četvrtfinalu

Foto: AP Photo/Thanassis Stavrakis

6. 12. 2022. / 7.59

Hrvatska je prošla u osam najboljih na svetskom prvenstvu u Kataru i to je jedini rezultat koji je srpski predsednik pogodio. On je sanjao utakmicu Srbije i Hrvatske i pobedu našeg tima, ali, avaj, ispostavilo se da će to morati još da sačeka jer Srbija i Hrvatska fudbal ne igraju u istoj ligi. A što se političke lige tiče: Hrvatska je punopravna članica Evropske unije, ulazi u Šengen zonu, od 1. januara će biti u evrozoni, dok Srbija ostaje "svoja na svome".

Hrvati su nastavili ono u čemu su bili najbolji na prošlom prvenstvu sveta. Igraju "na sigurno" i čekaju penale. Protiv disciplinovanog i borbenog Japana se proslavio golman Dominik Livaković, rođen u godini Oluje, deo generacije koja se ni na koji način ne može dovoditi u vezu sa "nekadašnjom" Jugoslavijom. Hrvatska fudbalska reprezentacija je zaslužila kredibilitet u celom svetu i uspeva da iz takmčienja u takmičenje postiže dobre rezultate. Hrvati će u četvrtfinalu igrati sa favorizovanim Brazilom koji je s lakoćom pobedio Južnu Koreju, pokušaće da naprave veliko iznenađenje i ponove uspeh sa prošlog Svetskog prvenstva.

Za to vreme naš selektor Dragan Stojković Piksi je govorio u Pazovi u "Kući fudbala" dosta uopšteno i čudno. On se ne boji, on se ne stidi, on je ponosan, jasno mu je sada da nije moglo više. Čak je dodao da je možda i bolje što nismo otišli dalje jer "tamo ne bismo ništa uradili jer nismo bili spremni". Nešto je tu puklo jer em se predsednik nije oglašavao posle ispadanja sa SP, em nije otišao da dočeka ili organizuje prijem za fudbalere. On se više od svega plaši poraza i neuspeha pa se lukavo kloni da se sretne sa onima koji mu ne donesu medalju.

Čak je bio organizovao svoje "obraćanje" uporedo sa nastupom Piksija u Pazovi, što neće biti da je splet okolnosti. Stojković se zainatio, veruje da ostaje "na položaju", a Vučić se odinatio i pakuje se za Tiranu da vidi da li ima nešto da donese Srbiji kad već fudbaleri nisu uspeli da "obraduju naciju". A rekao je da neće da ide. A Piksi je rekao da će da ide u finale.

Nakon velikih obećanja, težak susret sa realnim životom.

Zato će srpski narod diskretno da gleda Luku Modrića i ostale komšije i da se raduje ako budu uspeli da izabce Brazil i probaju da ponove uspeh iz Rusije. Jes da nam nisu dragi, ali, naši su nekako.

