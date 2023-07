Botulizam sa adresom

Nekada je to izgledalo ovako: objaviš tekst u novinama, pa se desi, ne baš odviše često, da u nekom od sledećih brojeva odreaguje neko ko se s tvojim “tezama” ne slaže, ponudi kontraargumentaciju – onako i onoliko koliko ume i koliko mu znanje i pamet dozvoljavaju – a sve to potpisan imenom i prezimenom; dugo je čak bio običaj da se objavljuju i pune adrese stanovanja polemičkoj kavzi radih čitalaca (btw, u Sloveniji to rade dan-danas)! Da, da, one koje ne glase “gmail.com”