Atentat na Vučića: „Našmrkani Milo“ planirao ubistvo

"Meta atentata": Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

Proverio sam, da ne bude da sam sanjao.

Gostujući na TV Pink u četvrtak 20. januara u centralnom jutarnjem terminu od devet sati ujutro predsednik SRS-a Vojislav Šešelj obelodanio je da se na predsednika SNS-a i Srbije Aleksandra Vučića priperema atentat. Voditeljka u studiju bila je malo zbunjena, voditelj Žika se kezio.

A Šešelj je bio odlučan: nakon što je objasnio narodu situaciju oko Novaka Đokovića i pozvao ga da se vakciniše, prešao je na političke teme. Njemu je "prijatelj koji je bio u društvu Mila Đukanovića“ javio da je "našmrkani Milo“ negde oko Nove godine rekao da je sa odbeglim predsednikom Kavačkog klana Radojem Zvicerom pripremio ubistvo Vučića u prvoj polovini februara ove godine. Voditeljka se zbunila, pitala Šešelja da li je svestan da je možda sada uzbudio javnost, Šešelj je rekao da je "ozbiljan čovek“ i da zna vrlo dobro šta govori.

"Šešelj i izvori koji mu saopštavaju najveće tajne i predviđaju događaje“ mogao bi da bude naslov knjige koju će neko zaludan nekad objaviti sa idejom da rekonstruiše otrovno delovanje ovog Srbina iz Bosne koji je za to, da je Srbin, dobio potvrdu SANU. Nebrojeno puta je ta osoba u poslednjih 30 i kusur godina izlazila u javnost sa ovakvim pričama u različitim okolnostima.

Uglavnom, ništa se nije desilo posle njegove objave na Pinku, program je nastavljen, ljudi su se pripremali za proslavu Svetog jovana, a drugi da vide šta će Ana Brnabić da kaže kasnije tog dana. I pojavila se Ana i ništa nije rekal o saznanjima da je život njenog šefa ugrožen, već samo da je sa Projektom "Jadar“ gotovo. Ni reči o strašnim Vojvodinim saznanjima.

Možda Brnabić to nije znala, možda joj još nisu bili javili. Ali, već narednog dana, u petak nešto iza podneva, dok su cela Srbija i deo sveta brujali o "tački“ na "Jadar“ i diplomatskom skanadalu koji je izazvala optužujući strane vlade da finansiraju proteste i destabilizuju zemlju, pojavio se roze kajron na TV Pink u kome je stajala informacija da će u Nacionalnom dnevniku u 18:30 gostovati ministar unutrašnjih dela Aca Vulin i da će predstaviti nova ekskluzivna saznanja!

Vulin, onako zategnut i odlučan, pojavio se na pomenutoj TV stanici, kad – nije nam rekao ništa novo nego je ponovio ono što je Šešelj ispričao na istom mestu dan ranije, ali, ko se u petak popodne seća šta je bilo u četvrtak ujutru?

Procena je, valjda, bila da je Vulin ozbiljniji od Šešelja, pa da će neko još u sve to da poveruje. Vest je brzo osvanula na tabloidnim portalima, ali kako je slabo trendovala, brzo su je zasenile neke druge zanimljivije informacije.

Tako smo došli do saznanja da je život predsednika ugrožen, da mu je bezbednost kompromitovana, ali da to malo koga zanima. Svi i dalje Rio Tinto, Rio Tinto, kao da nam život zavisi od te komapnije, a ne od predsednika i snažnih institucija.

I onda je premijer Srbije Ana Brnabić u ranije najavljenom intervjuu na TV Prva u prvih 15 minuta pričala samo o "planu za ubistvo predsednika“, ponavljala ono što smo već bili čuli od Šešelja i Vulina i predviđala da će se "neki sprdati“ sa ovom "informacijom“, o kojoj ona ne sme ništa više da nam kaže, a saznala je mnogo toga.

Zaista, ko normalan bi smeo da se sprda sa bezbednosno važnom informacijom koja govori da je ugrožen život prvog čoveka Srbije? Ko to sme da ide okolo po TV stanicama i priča o tome kao da govori o receptu za gulaš, koja to policija informaciju o delovanju kriminalca deli po TV stanicama u centralnim vestima, osim ako te kriminalce ne želi da upozori, koja to premijerka drami u noćnom terminu na TV stanici sa nacionalnim pokrivanjem, ko to ozbiljan radi, a da se ne sprda sa živim građanima Srbije i sa njihovim dostojanostom?

Pitam se, zašto to OPET rade, jer su od 2015. godine u novembru i čuvenog javnog poziva DJ Vučićevića Vučiću da ne bude budala i ne ide u Kinu jer se sprema prevrat, na Vučića pripremani i bili sprečavani atentati više puta nego što je on napustio kormilo SNS-a?

Jedino objašnjenje može da bude da je to jedan od mehanizama upravljanjem javnim prostorom: promovisanje tema koje kod građana izazivaju najsnažnije emocije, ovoga puta emocije straha i zabrinutosti. Pa bi to valjda trebalo da znači: pusti bre taj litijum, ubiše nam predsednika!

Ko god da je to smislio, alal mu vera, jer je potpuno u skladu sa karakterom vladavine Aleksandra Vučića koja se svodi na neprestanu proizvodnju haosa, bacanja dimnih bombi, činjenja svega što bi trebalo da podstakne javnost da se upita: aman, zašto to radite!?.

Kao vrhunac ove "afere“ već su nam najavili da će nam se u subotu uveče sa kanala TV Pink i sa tajne lokacije obratiti sam Vučić, vlasnik istine i saznanja iz prve ruke, i objasniti narodu da razume. Nije slučajno rečeno da se javlja sa ekskluzivne lokacije jer je jutros, opet Šešešlj na Pinku, objašnjavao da on sada mora da menja lokacije, da ne spava na jednom mestu i da se ne vozi istim putem. Bože me sačuvaj, kao da je ne daj Bože neki begunac!

