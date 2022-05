Američki dani u Srbiji: Šta je ambasador poručio predsedniku

Važne poruke izrečene važnim rečima: Aleksandar Vučić i Kristofer Hil

2. 5. 2022. / 0.43

Američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil dao je intervju za Glas Amerike nakon posjeta trojice senatora i pomoćnice državnog sekretara . Poput sličnih istupa diplomata i ovdje je svaka riječ pažljivo odmjerena.

Predsjedniku Srbije spašen je obraz. Točno je da se onaj poziv senatora Krisa Marfija koji Aleksandar Vučić očekuje za šezdeset dana ne odnosi sankcije Rusiji – garantira Hil – nego na izvjesno ekonomsko pitanje. Kakvo i pod kojim uvjetima, nije precizirao.

Ali iz onog što jeste, vidi se da Vučiću nisu lako pali "američki dani“ u Beogradu. Prema Hilu, nije u pitanju izbor Srbije između Istoka i Zapada – za nju postoji samo jedan pravac. Očito, misli na Evropsku uniju. Srbija treba odlučiti hoće li ići tim putem. Ako neće, Hil joj poručuje da Rusije "nije zemlja koju biste željeli za prijatelja ili saveznika“. Nagovještaj je otvoren – prijatelj Moskve u Evropi, teško može ostati u istom odnosu sa Amerikom.

Ali – što s Kosovom? Zar Vučić i ekipa nisu toliko zahvaljivali Putinu na podršci? Američki ambasador je jasan – oslanjanje na Rusiju može biti samo kontraproduktivno. Poslije 24. februara uticaj Moskve je dramatično opao u međunarodnim odnosima, pogotovo u Evropi. Teško da čovjek išta drugo može zaključiti osim da će svaku podrška Beograda iz Kremlja biti dočekana na volej u Vašingtonu i Briselu – najblaže rečeno.

Inače, Hil nije impresioniran vojnom neutralnošću Srbije. Nabavke aviona i raketa "malo na jednoj, malo na drugoj strani“ za njega su krajnje neracionalne. Kaže i da ne pridonose bezbjednosti Srbije. Što pridonosi? Ulazak u NATO, siguran je američki ambasador. Svjestan je istorije i odiuma, ali "gleda u budućnost“. Dakle, kineski FK-3 na batajničkom aerodromu primijećen je sa neodobravanjem.

Vučić je mnogo puta ponovio da mu ambasade neće sastavljati vladu. Hil se slaže, ali ne razumije "kako neko može da bude pristalica Rusije ili da govori u prilog Rusiji.“ Zato gaji nadu mu da će buduća vlada zauzeti "novi smjer“. Jer kad pogleda situaciji u Ukrajini, volio bi čuti "da je validan prijedlog da se Srbija može osloniti na Rusiju za bilo što“.

U intervjuu Kristofera Hila ima još važnih poruka izrečenih ljubaznim riječima. Za Vučića nisu novost, niti se na njih odgovara okružen vojskom: "Baš me briga i za Amerikance, Ruse, Evropljane i za sve ostale." Niko od pobrojanih na to neće dati ni žutu banku, samo će on djelovati neozbiljno, neuvjerljivo i preplašeno. Podjednako u zemlji i u svijetu.

