Aleksandar Jovanović Ćuta: Jedini način da padne Vučić

To građani očekuju od nas. Aleksandar Jovanović Ćuta

Foto: Tanjug

15. 1. 2023. / 2.29

Izlivanje amonijaka iz cisterne kod Pančeva u četvrtak navelo je na pitanje zašto ljudi nisu o tome bili obavešteni putem sistema telefonskog broja 112, koji je Srbija dobila od Kine krajem septembra.

"Isto to možete da pitate i za Pirot, i za Knjaževac gde je iskočila cisterna sa fosforom. Pa zato što ne postoji nikakav sistem za uzbunjivanje, zato što je to još jedan od lažnih projekata ove države“, smatra Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine i poslanik grupe "Moramo – zajedno“.

"Kad neko hoće da obavesti ljude da se ruši planina, da se kasapi šuma, da se truje voda, on dobije batine i završi u zatvoru. To funkcioniše. Represija i kriminal funkcionišu, a sve što je država, pravni sistem, uređeno društvo, toga nema.“

Kao prilog ovoj svojoj oceni Aleksandar Jovanović navodi činjenicu da Narodna inicijativa za zabranu iskopavanja litijuma i bora, 38.000 potpisa, koja je zvanično predata na pisarnici Narodne skupštine juna prošle godine, još uvek nije stigla do nadležnog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

"Odlučili smo da sami pretražimo Narodnu skupštinu. Prvo je rečeno da su kutije s potpisima u RIK-u, pa se ispostavilo da nisu, a zatim da su policiji, ali nisu ni kod njih. Šta treba da radimo, da unajmimo vučjaka da ih nađe?“, pita Jovanović. Napominje da su možda mogli da pitaju Aleksandra Vučića, ali smatra da nema potrebe "zato što smo pitali Vladimira Orlića,“

"S obzirom da tih kutija nigde nema još od letos, mogu da zaključim da je 38.000 potpisa ukradeno i da će im zato ispred Skupštine doći 38.000 ljudi da ih pita gde su njihovi potpisi.“

Priču o litijumu su, kaže, ekološki aktivisti formalno završili. "Projekat Jadar, eksploatacija litijuma, više ne postoji i mi ga i ne pominjemo, samo Vučić i njegovi pričaju još uvek o litijumu. Šta bi se desilo kad bi Vučić rekao da država ponovo pokrene taj projekat? Bila bi blokirana cela Srbija.“

"Na Vučića vrše pritisak iz sveta zbog tog našeg prirodnog resursa, kao što su imali pritisak od Rusa oni koji su Rusima dali naš gas. Vučić je Kinezima već dao bakar i zlato, sad je na redu jadarit. To su milijarde i milijarde na koje se neko nameračio. Ova država je švedski sto sa koga svako hoće svoje parče. Zato se sad interesenti za litijum pitaju zašto Rusi i Kinezi mogu, a mi ne možemo.“, smatra Jovanović.

Dodaje da, međutim, "niko nije imao pojma da će Srbija da odreaguje baš toliko burno na Rio Tinto. A Vučić, ako je siguran da je eksploatacija litijuma spas za Srbiju, zašto ga ne iskopa? Zašto je poklekao, šta ga sprečava? Šačica domaćih izdajnika, stranih plaćenika i kočničara društvenog razvoja? Vučić se plaši ulice, 30 do 40 hiljada ljudi na ulicama, njih se plaši“.

Aleksandar Jovanović tvrdi da ugovor sa drugom firmom umesto Rio Tinta ne bi bila rešenje. "Ne postoji ekološki prihvatljiv način da ti iz rude jadarita izvučeš litijum i bor, a da ga ne natopiš koncentrovanom sumpornom kiselinom i da ne uništiš ceo prostor. Sve to piše u projektu. Jedini način je da raseliš stanovništvo.“

Na poslednjoj sednici skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine pomenuto je da postoje indicije da se u Smederevskoj železari uništava organski otpad, što je jedan od razloga velikog zagađenja vazduha. "To mora da istraži državna bezbednost, a ne građani. Postoji još takvih slučaja. Mi imamo dokaze gde je šta zakopano, to je direktno ugrožavanje života ljudi“ kaže Jovanović i najavljuje da će uskoro saznati šta je zakopano ispod deponije FCC Vrbak kod Lapova, da li je azbestna prašina kao što se pretpostavlja.

" FCC je španska firma za upravljanje i odlaganje otpada sa sedištem u Beču, jedna od najvećih kompanija za reciklažu i prikupljanje reciklažnog i komunalnog otpada, ne opasnog. Sad ćemo da vidimo šta se nalazi ispod te deponije. Na stotine tona opasnog otpada ima u Srbiji. Opasan otpad je nevidljiv, prenosi se cisternama, burićima, kasetama, i sve dok se ne desi neki akcident, nevidljiv je. Zato je vrlo teško doći do dokaza, iako opasnog otpada ima na sve strane. Ali saznaćemo ko sve stoji iza toga i koje se tu pare vrte“.

Jovanović kaže da bi bilo desetine mrtvih da se cisterna voza nedavno izlila u Pirotu, a ne pored njega. "A pitanje je kada će to da se desi. Četiri akcidenta je bilo u roku od 15 dana. Pitanje je koje su pruge oni uopšte rekonstruisali. Srbija je jedna ekološka bomba“.

Svetao detalj, kaže, u ovoj priči je "što su se ljudi jednog jutra probudili i nisu pristali da im reke iz Stare planine završe u cevima. Od tada ljudi brane svoju reku, svoju šumu, ljudi neće da se truju. Probudili su se i shvatili da ako se ne pobunimo, šta će biti s nama? Hoću da kažem da je ekologija tema koja ovde pobuđuje energiju promene“.

Skupštinski Odbor kojim predsedava ima moć koliko je ima i javnost "koja može da kaže državi ej, ljudi, ispod Vračara prolazi voz koji može svaki čas da eksplodira, ne smete to da radite. Na to će vlast da pita a kako će da radi naša petrolhemijska industrija, i reći će da smo protiv razvoja i da smo strani plaćenici i domaći izdajnici. I nastaviti po svome“.

Pa ipak, iako su članovi Odbora iz SNS-a (na koje je upravo aludirao) u većini, rad Odbora i uopšte celog Parlamenta, upravo zahvaljujući prisustva opozicije nije uzaludan kako se možda čini, kaže Jovanović.

"Dobili smo prostor da svima možemo da rasvetlimo problem, da vlasti u lice kažemo šta radite to bre, po kom zakonu to radite“. A tu je i rad na terenu, kaže Jovanović. "Oni bi do sad smestili Rusku reku u cevi iako im to zakon ne dozvoljava, da tamo nema naroda koji je čuva. Izašli su ljudi i rekli – ne može. Koliko meseci u Rekovcu ljudi ne dozvoljavaju da se iskopa litijum.“

Kaže i da "opozicija kakva god da je, unela je aktivizam u Skupštinu, i to je dobro. Nemam iluziju da ćemo nešto promeniti, ali oni ipak ne mogu preko nas.“

Osnovni problem opozicije po Jovanoviću je što nije ujedinjena.

"Meni koji sam nov u ovome, deluje neverovatno kako im nije jasno da je to jedini način da padne Vučić. Građani Beograda to traže od nas. Zato moramo da nastupimo zajedno. Onaj ko nije sposoban za to, ko ispred tog cilja stavlja nekakve svoje lične sukobe i neku ideologiju, on ne radi da se smeni SNS iz Beograda.“

Aleksandar Jovanović Ćuta kaže da je obavio "razgovore sa ovima koje računamo u opoziciju, ali ću i sa onima desno orjentisanim. Predložio sam da napravimo koaliciju Ajde da ga srušimo. Onaj ko to neće da se udruži s nekim zbog ovog i onog, mene to ne zanima. Ja sam došao ovde da smenimo vlast. To građani očekuju od nas.“