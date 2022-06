Dijana Hrkalović: Optuži ili ćeš biti optužen

Idol i štićenik Dijana Hrkalović: Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović

Foto: Tanjug

23. 6. 2022. / 14.19

"Pre ih puštali za vikend, sad ih puste pravo pred kamere“ – stih je pesme koji bi mogao najsažetije da opiše naprasnu pojavu javnog iznošenja odbrane optužene za trgovinu uticajem, bivše državne sekretarke policije Dijane Hrkalović.

Posle šest meseci iza rešetaka i dva meseca kućnog pritvora, kao da se već toliko navikla na tamošnju atmosferu pa i na slobodi živi po zatvorskim pravilima: "Optuži ili ćeš biti optužen“.

"Predsednik Vučić je moj idol. Ministar Stefanović ga je prisluškivao, a ja sam to znala i u tome učestvovala, ali sam do sada ćutala i poligraf odbijala, jer sam štitila ministra. Evo, rekla sam i dušu svoju očistila“, ponavljala je Dijana Hrkalović tokom nastupa na "srećnoj tv“; obučena u crno, povišenim tonom, uz snažnu gestikulaciju i glasno šmrkanje nosa, kao da je uhvatila teška alergijska kijavica ili je za nastup spremao Aca Lukas.

To čišćenje duše, dok joj nad glavom visi pet godina robije koliko traži tužilaštvo, Hrkalović je započela nekoliko dana ranije, u intervjuu za prorežimski portal, koji voli da se predstavlja kao objektivan.

Tada je u belom odelu, dok su joj pogled skrivale veštačke trepavice a osmeh joj otkrivao veštačke zube, skrušeno tvrdila da je bila ubeđena da je u pitanju prisluškivanje Vučića i njegove porodice dok razgovaraju sa prijateljima i poznanicima, od kojih je, kako je rekla, većina nezakonito prisluškivana, odnosno, da je to deo dogovora između predsednika države i bivšeg ministra policije, aktuelnog vojnog Nebojše Stefanovića, a sve u cilju kontraobaveštajne zaštite.

Ova, tako mlada, a već bivša, operativka izgleda nikada nije naučila da kontraobaveštajnu zaštitu predsednika ne sprovodi policija, već je to posao Bezbednosno informativne agencije.

Kanda joj nije smetalo ni nezakonito prisluškivanje desetine ljudi sve dok je mislila da je to po volji njenog vođe. A i za kakvog čoveka Hrkalovićeva to smatra Vučića? Ne smeta joj, ako, u dilu s tada "prvim uhom srpske policije“, malo i on oslušne razgovore bliskih mu ljudi? Ili joj ne smeta sve dok se neko ministrom ili predsednikom zove?

Iskustva mnogih su pokazala "ko se Dijane lati, od Dijane i strada“. Tako da, ne bi bilo iznenađenje da, posle promene vlasti, Dijanu gledamo i na nekoj novoj prorežimskoj ili stranoj tv. Moguće da bi tada mogla da govori o novim idolima i kako je, kao visoki funkcioner policije, bila politička žrtva režima Aleksandra Vučića.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com