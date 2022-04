Transformatori i politika: Visibabe evropskog proleća Aleksandra Vučića

Kolateralna šteta ruske invazije na Ukrajinu: Ivica Dačić

Foto: Sava Radovanović/Tanjug

15. 4. 2022. / 7.11

Kako javlja Nova S, bivši direktor EPS-a Milorad Grčić ima novu funkciju u istoj firmi. Ako vala – i treba. Grčićevo upravljanje dovelo je zimus do kolapsa koji skupo košta građane. Ali da on i nije postao "generalni“ zbog kompetencije, najbolje znaju Aleksandar Vučić i ekipa. Zato su ga godinama i držali u v.d. statusu. Naime, Grčić je slika i prilika transformatora za direktno uključivanje EPS-a u naprednjačku stranačku mašineriju. Ima tu svega, od uhljebljenja kadrova, preko povlaštenih biznisa, do trgovine uticajem – čitalac može slobodno dopisati. Zahvalni partijski drugovi zbog toga i nisu zaboravili Grčića. Onaj kolaps samo je neizbježna nuspojava u ovoj vrsti poslovanja.

Slično je u MUP-u Srbije. Tko se sjeća koliko je Vulin dramio zbog prisluškivanja predsjednika Srbije prozivajući neimenovane policajce, sada provjerava sluh. Ima i razlog – poslije hapšenja načelnika novosadske policije Slobodana Malešića, resorni ministar gromoglasno tihuje. Ništa o napadu na predsjednika i njegovu familiju, još manje o zavjerama stranih službi i opozicije. A kako bi? To je, sve što zna, a sad je – kako izgleda – došlo drugo vrijeme. Jer onako kako je Grčić poznavao i vodio EPS, tako i Vulin poznaje i vodi MUP. Obojica su imenovani na funkcije baš iz istog razloga. Transformatorskog.

Ipak, ministar unutrašnjih poslova oglasio se povodom hapšenja Darka Šarića, njegovog advokata Dejana Lazareviće i još tri osobe: osumnjičeni su za organiziranje kriminalne grupe koja je izvršila najteža krivična djela. Kao da se izvinjava, Vulin je obnarodovao da je Šarić opet pao u međunarodnoj akciji pod kontrolom EUROPOL-a i EUROJUST-a. Uobičajeno hvalisanje o ključnom doprinosu MUP-a Srbije, ovaj put je izostalo. Razlika je to velika u odnosu na hapšenje bande Veljka Belivuka kada je Vulin vodio džihad protiv svakog tko je govorio o ulozi FBI u toj akciji. Odnosno – dostavljanju ovdašnjim Službama prisluškivanih razgovora članova ove kriminalne grupe preko aplikacije Skaj.

Pušu li to zapadni vjetrovi u Srbiji? Ivica Dačić, apsolutni šampion u opstanku na vlasti po svaku cijenu, kanda se sklonio u zavjetrinu. Nije mu prvina: ponižavanje i prženje na tihoj vatri neizvjesnosti lidera socijalista odavno je omiljena Vučićev uživancija poslije svakih izbora. Zato i ne treba stavljati ruku u vatru da Dačić i društvo neće još jednom osvanuti u vladi.

Međutim, socijalisti bi lako mogli ostati bez svog ključnog političko-financijskog transformatora. To je energetika, oblast koju ova partija zahvaljujući ruskoj podršci drži na ovaj ili onaj način već deceniju i po. San Zorane Mihajlović o smjeni vječitog Dušana Bajatovića sa položaja direktora Srbijagasa time bi se konačno ostvarilo.

Uz Grčića kao sezonsku anomaliju, da li su slučajevi Vulina i Dačića prve visibabe evropskog proljeća Aleksandra Vučića?

