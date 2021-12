On u vertikali, mi u horizontali

Hajde da se igramo ovako. Godina je 2012; ne, nisam permutovao, nije 2021, nego 2012. Izbori su na pragu, vi spadate među one razočarane, sve vam ide na živce i svi su isti, a ovi naši koji uopšte, bre, i nisu naši, mnogo su se probahatili na vlasti, i valja ih malo kazniti: zašto da baš njihova zori do gore, pardon, gori do zore? Izaći ćete na izbore, naravno, ta svestan ste i emancipovan građanin, ali samo zato da nacrtate jednog baš leeeepog Čiča Glišu preko glasačkog listića