Ušteda 144 tone plastike u narednih pet godina

Zbirno pakovanje od četiri limenke Coca-Cole do sada se na tržištu moglo naći obmotano plastičnom folijom. Coca-Cola HBC Srbija, kao lider u svojoj kategoriji, uvela je na tržište inovativno i održivo rešenje, tzv. KeelClip, kartonski poklopac koji drži više grupisanih limenki u jednom pakovanju, a koji će zameniti plastičnu foliju. Na ovaj način, samo do kraja godine smanjiće se upotreba sedam tona plastike, a u narednih pet godina na ovaj način ćemo eliminisati upotrebu 144 to