SBB stvara GIGA Srbiju

U godini značajnog jubileja kompanija koja ponosno nosi ime Srpske kablovske mreže (Serbia broadband – SBB), zvanično najbrži internet u zemlji, prema merenju renomirane kompanije Ookla®, od 1. juna dodatno je ubrzala za do 50%. Svi SBB korisnici do kraja 2022. godine imaće pristup najvećoj i najbržoj mreži sa brzinama interneta do 1 Gbps, najavio je izvršni direktor SBB kompanije, Milija Zeković.

“Do sada smo stvorili 19 GIGA gradova u Srbiji, a do kraja ove godine biće ih ukup