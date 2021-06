Nedeljnik »Vreme« u novom broju >

Seksualno nasilje u IS Petnica

U novom broju, nedeljnik "Vreme" donosi ispovesti pet žrtava koje su u periodu od 2003. do 2014. iskusile sekusalno nasilje od istog čoveka u Istraživačkoj stanici Petnica. Reč je o prinudi maloletnih i tek punoletnih devojaka na fotografisanje bez odeće. Metode nasilnika kretale su se od manipulacije žrtvama, do otvorene prisile na ispijanje alkohola, ucene, pretnji... U dva slučaja, došlo je do fizičke agresije, a u jednom do fotografisanja žrtve u nesvesnom stanju.

Prema saznanjima „Vremena", žrtava koje su se nekome poverile ima više od 20, dok stvarni broj nije poznat.

Neke od sagovornica „Vremena" godinama unazad pokušavale su da pokrenu ovo pitanje pred upravom Stanice, pa čak i da slučaj prijave policiji. Zbog neadekvatnih odgovora odraslih kojima su se obraćale, slučajevi su zastareli.

"Vreme" donosi i izjave bivšeg direktora IS Petnica Vigora Majića i sadašnjeg – Nikole Božića. Po njihovim rečima, uprava je od 2014. imala saznanja da problem postoji, ali prve mere preduzete su tek 2017.

Prenosimo i lično izvinjenje Vigora Majića žrtvama nasilja u Petnici.

