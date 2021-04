Palma i 396 žena iz javnog sektora

Pošalji komentar

"Ako mene, koja nisam anonimna, Dragan Marković Palma zove 15 puta da bih ga na kraju blokirala, kakvim li su torturama i pritiscima izložene žrtve pedofilije i oni za koje se sumnja da bi mogli da kažu nešto o tom slučaju", kaže je Sanda Rašković Ivića poslije svoje izjave da bi vlada trebala pasti nakon optužbi za podvođenje maloljetnica u Jagodini.

Odgovor na svoje pitanje potpredsjednica Narodne stranke nije morala dugo čekati. Kao što je gospodar dijela Pomoravlja i cijele Jagodine najavio, 396 žena iz ovog grada podnijelo je krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić. Što joj ove zaposlenice u javnom sektoru stavljaju na teret? Kratko i jasno – "izazivanje panike i nereda". Zbog čega? Zbog toga "što je u sredstvima informisanja na najogavniji i najstrašniji mogući način uvredila sve žene Jagodine."

Kuda ovo vodi? Pa do Višeg javnog tužioca u Jagodini, Radoslava Vučkovića. On ne vidi ni jedan razlog da postupak prebaci kolegama u nekom drugom gradu. Kako je rekao, nema osnova: em nije pristran, em ni u kakvim rodbinskim odnosima sa licima u slučaju. Međutim, činjenica da je Plama otišao u Tužilaštvo po vlastitom nahođenju umjesto na poziv ovog državnog organa, mnogo govori.

Riječ je – "da narodu bude jasno" – o utabanom putu predsjednika Srbije koji iz najprozirnijih demagoških poriva sam protiv sebe podnosi krivične prijave i odlazi na poligraf znajući unaprijed kakav će biti ishod. Na isti tretman računa i Palma u gradu gdje bezmalo dvije decenije drži apsolutno sve poluge vlasti, političke i ekonomske podjednako.

Vjeruje li zaista tužilac Vučković da će eventualni svjedoci moći slobodno istupiti bez straha po svoju egzistenciju? Zar mu iz krivične prijave protiv Tepić tih 396 žena iz javnog sektora u Jagodni ne puca pred očima u kakvoj će atmosferi teći postupak?

Ukoliko on mora voditi računa o Palmi, državna tužiteljka Zagorka Dolovac bi trebala biti u sasvim drugom položaju. Ali ni dvanaest hiljada potpisa građana koji zahtijevaju premještanje slučaja, njoj nije dovoljan razlog za adekvatnu reakciju. Da li i ona strahuje od osvete jagodinskog overlorda i, posebno, od njegovih neusporedivo moćnijih ortaka?

Za to vrijeme, Palma pokušava standardnim repertoarom uvreda, prijetnji, demoniziranja i prodavanja magle prebaciti slučaj na politički teren. To što naprednjaci ćute nije nikakav pokazatelj da je "pušten niz vodu". Naime, nikom iz ove partije ne pada na pamet da bilo što zucne dok se Aleksandar Vučić ne oglasi. A on – sva je prilika – još uvijek odmjerava koristi i štetu, mogućnosti i posljedice...

Izvjesno je samo jedno. Svako onaj tko političkim manevrima, pritiscima i zakulisnim radnjama onemogući poštenu i nezavisnu istragu u slučaju Dragana Markovića Palme, biće saučesnik u svemu onome za što ga je Marinika Tepić javno optužila.