Devojčice i dečaci

Društvene mreže su, pored svega dobrog što mogu da budu, i okupljalište svakojakog čudnog sveta sa problemima u zaključivanju. Namerno ne kažemo u "mišljenju" jer ne može svaka bljuvotina koju neko napiše na internetu da zadovolji kriterijume, pa da je nazovemo stavom ili mišljenjem.

U poslednje dve nedelje imali smo dva slučaja koji su dospeli u medije, izazvali veliku pažnju javnosti, a akteri su im vrlo mladi ljudi. Jedan je napad na novosadskog antifašistu i radijskog voditelja Daška Milinovilća kog su dva omladinca napala dok je išao na posao, poprskala suzavcem i izmlatila šipkom. Drugi je navodno podvođenje maloletnica u hotelima po Jagodini, iza kog, opet navodno, stoji Dragan Marković Palma. O potonjem, čitalac se može detaljno obavestiti u najnovijem broju štampanog izdanja nedeljnika "Vreme". Na ovom mestu bismo se osvrnuli na histeriju na društvenim mrežama povodom oba slučaja.

Napadači na Milinovića nisu mali, imaju 24 i 25 godina. No, "mudre glave", naročito sa Fejsbuka (trebalo bi ispitati kako se najveće gadosti nađu baš na toj društvenoj mreži, iako su gadosti, načelno, brojnije i češće na Tviteru), nesmetano na Fejsbuk stranicama medijskih kuća, ispod vesti o ovom napadu komentarišu kako su to neka zabludela dečica, pa kako nije ni čudo da se ovo desilo s obzirom na to šta taj "Draško" priča o svojoj zemlji i svom narodu, prosto, povredio dečici tanana patriotska osećanja, pa šta sad, bože moj, zaštitio je glavu kad su ga oborili, pa su mu na urgentnom krpili "samo" ruku. Nekoliko dana nakon napada, u Novom Sadu održan je skup podrške Milinoviću. Paralelno, neka muška "dečica" pokušala su da se okupe na Keju žrtava racije, ali brzo su se razišli. Ipak, stigli su da na spomeniku žrtvama Novosadske racije polože venac na kome piše "U spomen žrtvama komunizma". Podsetimo, ako neko ne zna – Novosadska racija je operacija tokom koje su mađarski nacisti tokom januara 1942. pobili oko 3-4000 Jevreja, Srba, Roma, Rusina i Mađara tako što su ih terali da marširaju preko zaleđenog Dunava. Led je pucao, a ljudi se davili.

Fejsbuk pučanstvo na to je imalo da kaže: bravo, omladino! Verovatno bravo što ne znaju ništa, što su zatrovani nacionalizmom, kriptočetništvom i, kako sami kažu, mada niko ne zna šta ta reč znači – tradicionalizmom.

Nedelju dana kasnije, pojavljuju se saznanja da "neko" u Jagodini već više od decenije podvodi maloletnice političarima i biznismenima, da "žurke" na kojima se to događa izgledaju kao stočna pijaca, da se o tome šuška već 15 godina. I šta kažu Internet mudrijaši? Pa, maloletne devojčice, za razliku od bizgova od 25 godina odjednom nisu ni deca ni omladina, nego "kurvice", "stavljaju silikone sa 14 godina", "vrte repom", "opasne su današnje klinke".

Ček malo, "klinke" su opasne jer ih neko podvodi, a "klinci" su bezopasni kad nekog izmlate metalnom šipkom. Ova autorka, nažalost, dugo pamti, pa se seća napada na svog kolegu i prijatelja Teofila Pančića koji je 2010. isto dobio metalnom štanglom, samo, njemu su pogodili glavu. Jedan je imao 18, a drugi 19 godina. I isto je ovako bilo, isto su to bila neka zabludela dečica, pa je bilo kukanja i plakanja, moljenja tog Pančića da se smiluje jer su dečicu zavele desničarske organizacije, i sve tako, u pravcu: mali su, ne znaju šta rade. Iste godine, imali smo ispade u vidu traženja milosti za "našu decu" koja su razvalila pola centra Beograda za vreme Parade ponosa.

Hajde da se složimo oko jednog: tinejdžeri, naučno je dokazano, ne rasuđuju sasvim racionalno i skloniji su rizičnom ponašanju jer im se mozak još razvija. Stvar je neurološka. Ali, nema tih nedovoljno razvijenih centara u mozgu zdrave jedinke koja može da opravda prebijanje, lomljenje i razbijanje glava. Da je to neprihvatljivo nauči se još pre vrtića. Otkud onda ovolika samilost prema divljacima, dok devojke još mlađeg uzrasta saosećanje ne dobijaju?

Zašto devojčice nisu zavedene i izmanipulisane kad ih potrpaju u automobile i dovezu zadriglim političarima na silovanje, a "mališani" sa metalnim štanglama to jesu? Zašto, komentarišući slučaj Miroslava Aleksića i činjenicu da je optužen za silovanje maloletnih devojaka, javne ličnosti na vrlo gledanim televizijama debatuju da li je neko devojčica do 14. godine, a posle već, znate, skroz odrasla žena? Ukratko, zato što nismo normalni. Da jesmo, ne bismo, kao društvo, imali potrebu da štitimo punoletne muške huligane sa šipkama, a da napadamo i krivimo devojčice koje neko seksualno zlostavlja.