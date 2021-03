Deca nisu kriva

Glumica Milena Radulović postavila je plakat bosanskohercegovačkog filma Quo Vadis, Aida na Instagram, i time mnogo iznervirala boksera Veljka Ražnatovića. I to toliko mnogo da je morao da se isprazni, ali odmah, nije imao vremena ni majicu da obuče, pa je onako polugo, kako ga je vest zatekla, kliknuo stori na Instagramu i obnarodovao: "Samo vi veličajte te urbane likove, Evropejce i tu ostalu stoku, bezbožničku, što ne veruje u Gospoda Boga, što veruje u sve pogrešno, sve neistinito. Što ne poštuje srpske žrtve i što odlučuje da ima udela u nečemu što pljuje direktno po našoj državi, po državi gde su ti odrasli i deda i otac i majka i cela porodica. Ti si za mene dno! Da ne bih nešto rekao što nije za društvene mreže, staću ovde, ali ti si, Milena, jedno dno."

Neko stručan bi na osnovu citiranog mogao svašta da zaključi o stavovima Veljka Ražnatovića i njegovom odnosu prema ljudima uopšte, a ja ću samo ono što je i nestručnom jasno.

Veljko Ražnatović je pohađao dvojezičnu British International School, tako piše na portalu Sve o poznatima. Šta su mu tamo radili kad Evropljane naziva stokom bezbožničkom? I kakva je to internacionalna škola koja svog učenika nije uspela da nauči da ne mrzi nekog ko nije odakle je on? Ovo su bila, naravno retorička pitanja. Idemo dalje. Zašto je postavljanje plakata Aide Veljko doživeo kao nepoštovanje srpskih žrtava? Srpski film Dara iz Jasenovca nije kandidovan za Oskara u kategoriji filmova vanengleskog govornog područja, a bosanskohercegovački film Quo Vadis, Aida – jeste. Zato ga je jedan deo ovdašnje javnosti, vrlo moguće bez gledanja, proglasio antisrpskim, a odluku žirija Američke filmske akademije čistokrvnim dokazom da je ceo svet protiv nas. S obzirom da Milena Radulović nije postavila na Instagram plakat Dare, a jeste Aide, gledano očima Veljka Ražnatovića, ona je izdajnik. Podržala je film koji je, za razliku od srpskog, uspeo da se kandiduje za Oskara, a to je neoprostivo! (Po istoj logici onomad je proglasio izdajnicima Đorđa Balaševića i Vladimira Kostića.)

Osim što očigledno ne misli da je zemlja porekla kriterijum za vrednovanje nekog filma i garant njegovog kvaliteta, Mileni Radulović se pripisuje još jedan greh, takođe neoprostiv. Naime, onomad kad je celokupna javnost podržala nju i njene koleginice koje su prijavile Miroslava Miku Aleksića za seksualno zlostavljanje, na toj liniji su bili i Ražnatović i mnogi drugi koji kao i on veličaju Daru samo zato što nije Aida. "Sram te bilo! Ovo je hvala celoj Srbiji koja je stala uz tebe" napisao je tviteraš iz te grupe. Da su znali da se ne gadi vansrpskih filmova, nikad ne bi bili na njenoj strani. Ako ne grešim, Milena Radulović im nije ništa odgovorila.

Ima toga još mnogo što je očigledno iz Ražnatovićevog komentara, na primer da je to slika stavova jednog dela mladih u Srbiji. Ali, zaista ne mračim – akcenat drugog dela prethodne rečenice je na "jednog dela". Uostalom, ubeđena sam da nisu deca kriva što se ugledaju na odrasle.