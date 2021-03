Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javio je iz Abu Dabija da će se u Srbiji od 15. oktobra proizvoditi kineska vakcina Sinofarm, što je zaista lepa i ohrabrujuća vest. Ali, javio je i da Dragan Đilas ima račun na Mauricijusu, pa su građani Srbije, potpognuti medijima, odmah zaboravili na moguće benefite zbog proizvodnje kineske vakcine i okrenuli se Đilasu i Mauricijusu. Bio je to loš marketinški potez. Umesto da narod ovih dana u Aleksandru Vučiću vidi predsednika čijom smo zaslugom dobili posao važan za sve države u svetu koje su ili će tek priznati Sinofarm, narod u njemu vidi Vučića predsednika SN stranke koji se trudi da smesti Đilasu, političkom oponentu. Da o tome kako je izreklamirao Đilasa i Mauricijus kao turističku destinaciju, ni ne govorim. (Isto kao što je izreklamirao Istarsku malvaziju u intervjuu sa Senadom Hadžifejzovićem.)

Elem: umesto pozitivne energije zbog prilike da nas Evropa primeti po nečem dobrom a da to nije Đoković, dobili smo najavu "interesantne nedelje uz mnogo papira i neverovatnih dokaza" u kojoj ćemo "pobediti lopove i mafiju", kako je rekao Aleksandar Vučić u kontekstu priče o Đilasovom računu na Mauricijusu. Opet najava! Opet duel Vučić – Đilas! Dosadno, predvidivo, poznato! Njih dvojica se svako malo nadgornjavaju. Prvo jedan napadne onog drugog tako što ga optuži da je ovakav i onakav, pa onda taj drugi brže bolje uzvrati istom mesrom, pa ga onda onaj koji je duel započeo opet napadne, i tako letnji dan do podne u beskrajon. Do sledeće prilike. Pobednika nema, s obzirom da se ne računa što svaki od njih dvojice misli da je on pobedio, a nema ni promene.

Sve do sad, Aleksandar Vučić se ponašao kao da je nepotrebno dokazivati da je Đilas lopov i da je narodu oteo pare – za šta ga najčešće tereti, dovoljno je da on to tako kaže. Isti stav je imao i prema Đilasovim optužbama upućenih njemu: nije trošio energiju da dokaže njihovu netačnost, bilo je dovoljno da kaže – Đilas laže. Dragan Đilas je svoje optužbe obično dokumentovao, čak je i postigao da Viši sud prihvati optužnicu za Jovanicu, u toku je žalbeni postupak.

I, ovde bih da podsetim na početak prethodnog pasosa, na "sve do sad". Prema Draganu Đilasu, tačnije prema Mariniki Tepić potpredsednici Stranke slobode i pravde čiji je Đilas predsednik, "Aleksandar Vučić će učiniti sve da izvrši pritisak na apelaciju da obori tu optužnicu" i da je zbog toga "ceo taj manevar u pretežnom delu usmeren na to da se hiperprodukcijom skandala zapravo zatrpa Jovanica." Koincidencija ili ne, tek činjenica je da u dosadašnjim sukobima protiv Dragana Đilasa, Aleksandar Vučić nije koristio dokaze. Zašto mu je sada potrebna podrška nečeg opipljivijeg i vidljivijeg od njegove izjave? Da li misli da mu se možda neće verovati?

Videćemo. Lično i dalje mislim da je trebalo da igra na fabriku vakcine. To je nešto što Dragan Đilas i opozicija sada nikako nisu u situaciji da obezbede Srbiji. A on jeste. Šta li će mu veća pobeda od te?