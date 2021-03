Neka visi Pedro

Ubrzo pošto su Milena Radulović i njene koleginice prijavile učitelja glume Miku Aleksića za silovanje i seksualno uznemiravanje, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu pozvao je svoje studente i zaposlene da prijave uznemiravanje i neprihvatljivo ponašanje u svom kolektivu, na platformi "FDU protiv nasilja". Pre nekoliko dana, Radna grupa formirana u okviru pomenute platforme, objavila je izveštaj prema kojem je u proteklih nešto više od mesec dana primljeno 12 prijava, od kojih se devet odnose na seksualno uznemiravanje različitog stepena. a tri na vređanje, omalovažavanje i ismevanje studenata/kinja. Prijavljeno je šest osoba, pri čemu se na jednu od njih odnosi pet prijava. U saopštenju nije navedeno ime te osobe, ali je najavljeno da će biti prosleđena nadležnim organima fakulteta na dalje procesuiranje, kao i da je u toku prikupljanje informacija za ostale prijave.

Tako se to radi – ne znam šta bi drugo moglo o ovome da se kaže, kao i šta bi drugo osim ponosa moglo da se oseti. Kao ono kad si ponosan zato što neko koga znaš uradi nešto što ti imponuje.

Ali, kao u onoj staroj i istinitoj izreci po kojoj ima onoliko ljudi koliko i ćudi, javila mi se rođaka da ukaže kako je ona bila u pravu a ja nisam, onomad, kad se moja ćerka upisivala na FDU a ona me upozoravala da je sprečim u tome i upišem na bilo koji fakultet koji nije umetnički, čudeći se kakva sam ja to novinarka kad ne znam da profesori FDU ne podučavaju nego siluju studentkinje i studente. Uostalom, zna se šta se radi na snimanjima filmova i po pozorištima, pa je logično da se to isto dešava i na FDU – tvrdila je.

Zašto pominjem ovo mišljenje iako, uz svo dužno poštovanje, to ne zaslužuje ne samo zato što je zasnovano na predrasudi, nego pre svega zato što je izrečeno povodom konteksta koje ga (mišljenje) čini neumesnim. Svakom dobronamernom i suštinski spremnom da reši problem seksualnog zlostavljanja u visokom školstvu, očigledno je da FDU hoće i radi na tome da ukloni taj problem pod svojim krovom, a da ni jednom drugom fakultetu nije ni na pamet palo da preduzme nešto u tom pravcu. Zašto, da li zato što izvesno znaju da njihovi profesori i profesorke seksualno ne uznemiravaju studentkinje i studente? Ili im je lakše da jednostavno pokažu prstom na FDU kao na krivca i time zauvek skrenu pažnju sa sebe?

Gde je u aktuelnoj priči o seksualnom zlostavljanju u školstvu, od osnovnog do visokog, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja? Zašto nije iniciralo istraživanje o tom problemu? Možda smatra da to uopšte nije problem, ili da jeste ali da nije vredan njihovog angažovanja? Bbarem ne sad, dok ne reše druge, važnije? Na primer državno pisanje udžbenika istorije, geografije i srpskog jezika? Pitanja na ovu temu ima u beskrajon. Zašto nema odgovora?