Šta će Bakarec ako zatvore kafiće

Ideja o novom zatvaranju, policijskom času i potpunoj zabrani rada ugostiteljskih objekata, izaziva mi pomešana osećanja i nikako sa se odlučim da li je u ovom trenutku najgora ili najbolja moguća, s obzirom na epidemiološku situaciju.

Jednom je čoveku će, rekla bih, biti jako teško ako se zatvore kafići. Poslanik SNS Nebojša Bakarec istakao se ovih dana u parlamentu, a sve zbog fotografije bivšeg šefa BIA Saše Vukadinovića i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Na toj slici, njih dvojica, zamislite – piju kafu.

Bakarec, međutim, za razliku od svih nas ostalih koji vidimo dva čoveka kako piju kafu, kanda ima supermoći da iz fotke čuje i o čemu pričaju uslikani. Tako je proizveo zaključak da Vukadinović i Đilas "kuju zaveru". Bakarec je napravio paralelu sa Rusijom: "Zamislite da se bivši šef Federalne službe bezbednosti sastaje sa Navaljnim. Znate kako se to rešava u Rusiji? Tako što te više nema."

U toku je polemika da li je ovo pretnja ili nije, ali to je manje bitno u odnosu na to što je, po Bakarecu, izgleda, sasvim u redu da "te više nema" iz bilo kog razloga. Bakarec je, kao pripadnik vladajuće većine, pokazao ono što mnogi od nas odavno znaju: većina unutar te većine zaziva totalitarnu Srbiju u kojoj je poželjno da te više nema ako piješ kafu u "pogrešnom" društvu. Ako je to kazna za kafu, šta li im je tek u redu za ozbiljnije "prestupe", na primer za odlazak na ulični protest ili javno iskazivanje neslaganja sa režimom A. Vučića? Ne usuđujem se ni da zamislim.

U svakom slučaju, epidemiološka situacija je nepovoljna, a za vikend će ionako biti kišovito i tmurno, te vam savetujemo ostanak kod kuće. Jer, ne vreba samo korona, vreba i Bakarec. Pa se ti posle upljuj dok objasniš da je kafa najčešće samo kafa.