Razmišljanje jednog tipičnog domaćeg vola, pardon, trola

Faza 1: Neću, bre, da se vakcinišem, ne dolazite u obzir! Neka se prvo vakciniše onaj Bajden! Šta, kao, vakcinisao se? Ma to je, bre, predstava za narod, vodicu mu dali. A Vučić? On će, kao, da primi kinesku? Trt Milojko. Ne nasedam ja na te fazone. Svetski moćnici su, bre, prvo napravili tu koronu da nas pobiju, a sad su napravili tu vakcinu da nas potruju. Ja sam ionako imun na sve, najedem se belog luka svaki dan i nikad mi ništa ne fali.

Ko zna šta stavljaju u te, šatro, vakcine. Hoće da nas pomore, a što preživi da kontrolišu, da im bude pokorno. Kako kome? Pa, njima! Sigurno ne običnom, poštenom narodu. Šta, je’l treba da budem poslušni sluga Svetskih moćnika ili bot ovog našeg slinavog Picoustog, pa da dobrovoljno idem na žigosanje? Malo li je što nam menjaju svest preko zvučnih talasa, kemtrejlsa, sublum... sulbim... subliminalne propagande, jebemliga, nego treba još i da direktno ubrizgavam u sebe to zlo?! Ama beži, more!

Faza 2: Da ti kažem, ovo je sve neka teška muljaža, ali ovaj Picousti nabavio silne vakcine, ne što je on mnogo sposoban, nego što ovi Evropljani nisu ni za kurac, otkad sam ja govorio da sve to mora da propadne jer nije prirodno, gde nema jedan gazda ne zna se ko pije, ko plaća! A ovaj, mufljuz kakvim ga bog dao, malo odavde, malo odande, ispod žita, ruka ruci... I sad, šta? Ceo Balkan i dobar deo Evrope vapi za vakcinama, a ovi naši pelcuju k’o ludi! Vidi, naravno da ja neću da se vakcinišem jer to je zlo i otrov, ali opet mi nekako milo kad čujem, pa neka i ide Picoustom u račun, kako Hrvati, Makedonci i drugi Bugari ‘oće da se prošvercuju kod nas da prime bocu! Gde vam je sad Evropa, jebala vas Evropa? Nego ima da dođete da vas Srbin vakciniše, da skinete kapu u redu pred Sajmom i lepo da zamolite... Keve mi, ići ću tamo samo da vidim i da uživam! A ja da se pelcujem neću, reko sam ti već, nisam lud, koj’ će mi to sranje?

Faza 3: Došla ona Vedrana Rudan, ona luda baba iz Hrvatske, da se kod nas vakciniše, pa se posle još i hvalisala po mrežama, a usput hvalila i ove naše mufljuze, neka ih nosi kući ako joj se sviđaju! A vakcina više nema ni za nas dovoljno, onaj Fajzer zajebava, oni drugi Ameri i Englezi još ne znaju šta će i kako će, i Rus nešto zateže, a Kinezu niko bre ne veruje, znamo šta je kineska roba, nismo od juče! I sad dođe baba iz Ustašije da se pelcuje usred Beograda, da oduzima vakcinu od naše dece i staraca, teških bolesnika, ama od svih živih? Ma jeste, naravno da su te vakcine sranje, ali ko je ona da nam se uvaljuje i uzima nam što smo pošteno platili? I svi oni Crnogorci, Makedonci? Šta, da nećemo sutra i Crnce i Arape da pelcujemo o našem trošku, ko onaj Makaron? Pu bre, da ima ovde neka država sve bi to rasterala ko mačke s jebišta, jer mora bre da ima vakcina za naš narod, a njih ko jebe, imaju oni svoje.

A ja? Ma jok bre, ja neću da se vakcinišem, ‘el si normalan?! Nisam poludeo da u sebe unosim to govno, a i Darinki sam zveknuo dva šamara kad je rekla da će se pelcuje, i još da povede i ono dvoje naših maturanata! Pa zar decu da mi potruju? Nego se mi lepo najedemo belog luka...