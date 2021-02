Juče, na putu ka kući, sretnem komšiju Dragoljuba. Komunikativan je, voli da priča, i ima deset godina.

– Hoćeš da se vakcinišeš? – pita me.

Odgovorim da hoću.

– Ti si, znači, Vučićeva – kaže.

– Kako si to zaključio?

– Zato što oni koji nisu Vučićevi neće kinesku vakcinu nego one druge, a sad ima samo kineska. Razumeš šta ti pričam? Ti si moja komšinica i kul si, i ja bih ti preporučio da se ne vakcinišeš. Kineska ne valja.

– Ko ti je rekao da ne valja? – pitam ga.

– Rekao mi je Pavle, on je moj drug, a njegov tata je opozicija i on ima prave informacije. Nisi znala da ne valja? Da valja, ne bi morala odmah da se upotrebi. Pokvari se ako stoji. Zato svi Vučićevi trče da se vakcinišu, naredio im. Da vakcine ne propadnu. Zamisli šta bi bilo kad bi Kinezi saznali da smo bacili njihove vakcine! Naljutili bi se! Je l’ si čula kad je Vučić rekao da će oni na Sajmu da spasu Srbiju? Pa to je zbog toga! Da se Kinezi ne naljute! Razumeš?

– Čekaj, ako sam te dobro razumela, kineske su dobre sve dok im ne prođe rok. To znači da ako odem odmah da se vakcinišem, biću okej?

– One prosto ne valjaju. Pa Vučićeve su!

Tokom ostatka našeg razgovora pokušala sam da ga razuverim, objasnim da su njegove informacije netačne, čak sam čula sebe kako izgovaram: ja sam novinar, a novinari znaju šta jeste a šta nije tačno, ali je Dragoljub bio nedodirljiv. Kad sam mu rekla da je Srbija trenutno druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih ljudi, odmah iza Britanije, i da je pitanje da li bi sve te vakcine stigle kod nas da Vučić nije u dobrim odnosima i sa Kinom i sa Rusijom i sa Evropom, prokomentarisao je: pa šta, to mu je posao. Da, ali kad neko uradi nešto dobro, treba mu to i priznati, isto kao što ga treba kritikovati kad zabrlja, pokušala sam opet. Nije me ni pogledao.

Nemam nikakva prava a ni ambicije da prevaspitavam tuđu decu, ne paranoišem da se pretvaraju u ne znam šta. Jasno mi je da je ovo kod Dragoljuba samo faza u odrastanju koja će da prođe. Ali je ipak strašno što je on makar i pola sekunde smatrao da je pogrešno/ loše/ružno sve ono što dolazi od ljudi koji ne misle kao on samo zato što ne misle kao on. Od koga je to video? Od nekog ko tvrdi da oni drugi nikad ništa dobro nisu zradili niti će uraditi, čak i kad im se desi da urade? Samo zato što su neistomišljenici?

Ako je tačno da su deca naše ogledalo, kao što je neko rekao, onda moramo hitno da poradimo na sebi.