Nešto novo iz SNS-a

Bilo je za očekivati da će nova SNS vlast u Šapcu smeniti Minju Bogavac i Nelu Tonković, direktorke tamošnjeg Pozorišta i Narodnog muzeja, i da će na tako upražnjena mesta postaviti svoje ljude. One nisu iz njihovih redova, i automatski su diskvalifikovane. To je pravilo od koga SNS ne odustaje, pa nije bilo nikakvog razloga da ovog puta naprave presedan. Zna se da je SNS dosledna stranka, stranka koja sprovodi svoje namere, i u tome je neće sprečiti nikakvi zakoni niti eventualna nestručnost a još manje neiskustvo njihovih izabranika. Uostalom, po njima je jedino važna podobnost, ko te pita za rezultate. Pogotovo u kulturi, sektoru u kome dominiraju neposlušni i neistomišljenici.

Elem, koliko god da su pomenute smene bile već ko zna koliko puta viđena SNS rabota, toliko je zatekla vest da je nestao novac za otkup dela savremenih umetnika. Kad kažem da je nestao, ne insinuiram nikakvu krađu, nego mislim baš to što piše – nestao je. Neko je ili zaboravio da ga planira ili ga je jednostavno ukinuo.

Priča je sledeća:

Od 2014, svake godine osim ove, Ministarstvo kulture je deo budžeta koristilo za otkup radova savremene umetnosti. To u praksi znači da je Ministarstvo organizovalo konkurs za otkup dela iz oblasti savremene umetnosti, na konkurs bi se javili umetnici čija dela su zainteresovala muzeje i institucije da ih otkupe, i onda bi Ministarstvo podelilo novac namenjen za otkup onima koji bi pobedili na konkursu. Bila je to pomoć muzejima da obnove svoje zbirke, umetnicima da žive i rade, a pre svega bilo je to kapitalno ulaganje u kulturu ovog društva i zemlje. Godine 2014. je za te namene utrošeno 71,8 miliona dinara, da bi do 2019. godine taj iznos smanjen na 28,2 miliona dinara. Podsetila bih, radi se o poslednje dve godine ministrovanja Ivana Tasovca i sve četiri godine mandata Vladana Vukosavljevića, koje će ostati upamćene po isticanju kulture Nemanjića i udaljavanju od savremenog stvaralaštva.

Koliko je novca predviđeno za otkup ove godine, zašto dosad nije bio organizovan Konkurs za otkup i da li će uopšte biti održan, da li je taj novac utrošen, ako jeste, šta je njime plaćeno, a ako nije, da li će biti prenet za sledeću godinu sa istom namenom – ne zna se. Zvanična informacija je da Ministarstvo finansija još od 10. juna nije odgovorilo Ministarstvu kulture na zahtev za dodatna sredstva za konkurs, a nezvanična, dobijena prvih dana ovog meseca, da otkupa 2020. neće biti. I biće da je tačna, s obzirom na to da se budžet za ovu godinu zatvara 15. decembra.

Podsetiću, bilo je to prvih dana drugog meseca od početka mandata Maje Gojković, dakle radi se o nasleđenoj a nerešenoj obavezi prethodnog tima Ministarstva kulture i informisanja. ULUS predlaže da se 2021. održi dupli konkurs kako bi se nadoknadio ovogodišnji propust. S obzirom na to da se Maja Gojković dosad pokazala kao osoba koja rešava stvari, očekuju pozitivan ishod.

Pa ipak, ono što će ostati i nakon tog eventualnog rešenja jeste dosadašnja ignorancija, nereagovanje, odsustvo potrebe da se umetnici i ostali poreski obveznici udostoje objašnjenja gde je i zašto nestao novac za otkup dela savremenog likovnog stvaralaštva.