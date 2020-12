Nova nenormalnost

Čitav svet grca u "novoj normalnosti", kako se najčešće naziva stvarnost tokom pandemije, pokušava da se odvikne od bliskih kontakata, druženja, grljenja, ljubljenja, navikne na nošenje maski i fizičku distancu. Bar devet meseci dugo bombardovanje uputstvima kako bi se trebalo ponašati kod nekih ljudi stvara zamor i otupelost, kod nekih paniku koja prerasta u histeriju. Ima i onih čije ponašanje prkosi razumu, poput teoretičara zavera svih vrsta koji se množe geometrijskom progresijom, kako to uvek biva u doba velikih kriza. A ima i onih čije ponašanje izmiče logici iz nepoznatih ili bar teško razumljivih razloga.

U nedelju uveče su, kao i uvek, u isto vreme emitovani opozicioni "Utisak nedelje" i pozicioni "Hit tvit". Tema je bila ista, epidemija kovida, a možda je po prvi put i meta kritika bila ista, Krizni štab za borbu protiv te epidemije.

U "Utisku" je predsednik Sindikata lekara i farmaceuta dr Rade Panić, između ostalog, rekao da nosi masku jer je prethodna 24 sata "dobrom voljom" radio u kovid intenzivnoj jedinici, da je u okviru te smene jedna njegova koleginica obolela i da postoji mogućnost da je i on zaražen. Dodao je da ga, nakon izlaska iz kovid sistema, niko nije testirao, iako bi trebalo da bude u izolaciji barem dva, tri dana, i da to nije prvi put. "Znači, lekari se ne testiraju, ne prate se njihovi kontakti, što ne znači da večeras i ja neću dobiti temperaturu", rekao je Panić.

Na stranu "dobra volja" i njeno javno isticanje, i čitav slučaj kojim dr Panić ilustruje stanje zdravstvenog sistema, ali ako, po njegovim rečima, postoji mogućnost da te večeri dobije temperaturu i da je zaražen, ako dolazi iz kovid intenzivne jedinice, netestiran, zašto se uopšte pojavio u emisiji?

U isto vreme, u "Hit tvitu" je predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak hladnokrvno pričao, i to bez maske, kako je pred ulazak u studio osetio nelagodu, a nakon toga odlučio da izmeri temperaturu. "Rezultat je pokazao da je jako visoka. Otišao sam, neposredno pred početak emisije, da uradim brzi test. Kažu da sam negativan. Videćemo šta će biti već sutra. Jedino što mogu da kažem jeste da ovo nikad nije bilo za mog života", rekao je Čanak.

Mnogi su, s punim pravom, od početka epidemije osuđivali predsednika države Aleksandra Vučića što gotovo nikada u javnosti ne nosi masku, dajući loš primer građanima i ugrožavajući one sa kojima dolazi u kontakt. Objašnjenje za takvo neodgovorno i glupo ponašanje je jednostavno – Vučiću je publicitet važniji od svega, on se trudi da na javnost ostavi utisak junaka bez straha koji se, eto, ni virusa ne plaši.

U stepenu neodgovornosti, sinoćnji nastupi dr Panića i Nenada Čanka ne razlikuju se od Vučićevih, naprotiv. Zar je jedno javno pojavljivanje na televiziji bilo vredno toga da ugroze zdravlje svih onih sa kojima su bili u kontaktu do dolaska u studio i pri odlasku iz njega, i svih onih sa kojima su u studiju bili? I još da se time javno hvale pred stotinama hiljada gledalaca? Ili i oni misle da nekakvom "hrabrošću" ostavljaju utisak na te gledaoce, pa kud puklo da puklo?

Pored pomenute dvojice u senku je pao čak i Vladimir Đukanović, gost "Hit tvita" i član predsedništva SNS-a, iako je nadmašio sebe, što nije lako. On se prvo obrušio na dr Predraga Kona, ali kada je voditeljka pročitala tvit Aleksandra Vučića u kome Vučić brani šefa Kriznog štaba i osuđuje kritike, Đukanović je u hodu promenio priču, počeo da hvali Štab i samog Kona, poltroniše se Vučiću i napada "one od pre koji ništa nisu uradili". Đukanovićevo ponašanje ne spada u "novu normalnost", oduvek je uobičajen manir i njegov i svih njegovih partijskih saboraca. To ponašanje jeste odvratno, ali više utiče na mentalno nego na fizičko zdravlja.

Na stranu Đukanović, Krizni štab, epidemija, vlast i opozicija, hit utisak prethodne večeri ipak su bili dr Rade Panić i Nenad Čanak, živi dokaz nove nenormalnosti koja se širi brže nego kovid, u kojoj je "lajk" u javnosti važniji od svega.