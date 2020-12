Vređanje po zakonu

Skupština Srbije mogla bi, posle više godina najava i pokušaja, konačno da dobije etički kodeks, najavio je predsednik Skupštine Ivica Dačić pre neki dan, nekako baš u vreme kad je rastao broj protesta kulturne javnosti zbog napada poslanika Marka Atlagića na glumicu Jelisavetu Seku Sablić, a nakon njegovog predloga glumcu i reditelju Draganu Bjelogrliću da napusti zemlju.

Informacija da Skupština Srbije godinama ne može da sroči etički kodeks ne doprinosi ugledu ni te Skupštine ni tog naroda. Ali, iskreno, više od toga me se dojmila činjenica da se postojanje takvog dokumenta podrazumeva.

Trebalo bi, složićemo se, da je svako ko kao narodni poslanik kroči u Skupštinu etičan čovek, i da mu nije potreban nikakav kodeks koji ga obavezuje da se prema narodu, čiji je predstavnik i zastupnik, ponaša ljudski i dolično. Međutim, ako se postojanje etičkog kodeksa smatra obaveznim činiocem skupštinskog poslovnika, to znači da je gornja pretpostavka netačna, te da se pojava neetičnosti od strane poslanika tokom skupštinskog zasedanja očekuje, da je predviđena i podrazumevajuća. S druge strane, znajući da postoji zakon i da ima ko da vodi računa o ponašanju u Skupštini, a po onoj izreci "zakon je tu da se krši", poslanici se ne osećaju pozvanim da se opterećuju etikom.

Kada će biti okončan kodeks koji je najavio Ivica Dačić, nije dogovoreno, ali je rečeno – iduće godine, kako bi sledeći saziv Skupštine, onaj nakon izbora 2022, mogao da počne rad sa obavezom etičkog ponašanja. Pomenuto je i da je od 2014. započeto nekoliko nacrta kodeksa, ali da nijedan nije završen. Lako je pretpostaviti da taj podatak obavezuje ovaj, SNS-ov saziv da bude bolji od prethodnih i da Skupštini konačno podari ono što oni nisu. Prema pisanju medija, zajedničko za sve dosadašnje kodekse je da zabranjuje vređanje, psovanje i opstrukciju rada parlamenta, kao i da će najverovatnije zabraniti fotografisanje i snimanje telefonima tokom zasedanja, i unošenje transparenata u skupštinsku salu.

Da bi se usvojio etički kodeks, neophodno je da se formiraju Etički savet i Visoki etički savet, tela koja se bave odlukama o konkretnim slučajevima kršenja pravila i izricanjem kazni. Nisam guglala da saznam kojeg profila će biti njihovi članovi, ali ako se budu birali među poslanicima, to neće biti lak posao.

Šta će biti do novog saziva Skupštine do izglasavanja kodeksa? Ništa, biće kao i dosad: Atlagić i ostali će najstrašnije da vređaju i govore neistine o ljudima koji kritikuju rad SNS-a, oslobođeni svakog osećaja da je takvo ponašanje nedolično. Šta će biti kad se kodeks usvoji? Opet ništa, samo će Ivica Dačić morati da ih prekine i podseti da srpska skupština ima taj kodeks u kome piše da to nije lepo, i da je Srbija država u kojoj postoje zakoni, a dva etička saveta će s tim da urade već šta se dogovore u stranci. I svi zadovoljni.