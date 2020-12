Sve, sve, ali vakcine?!

Pa dobro, šta je s tim ljudima, u čemu je njihov problem? Hajde, u redu, kemtrejls, ljudi-gušteri, ravna Zemlja, Bilderberg grupa, tajna svetska vlada, zli Bil Gejts i još gori Šoroš, Tito vanzemaljac, i ko zna šta još, sve su to naposletku samo mahnite zanimacije za duhom uboge; ali, zaboga, vakcine? VAKCINE?! Kome su one šta krive, osim što su spasile nezamislivo mnogo života uključujući, sasvim moguće, i vaš i moj – zato smo vakcinisani još kao deca. Srećom, tada je postojala država, pa ni nas, ali bogme ni naše roditelje niko nije pitao za "mišljenje" o vakcini nego su nas pelcovali protiv čega god je trebalo.

A onda smo mi, deca doba nauke, modernizma i progresa, dočekali da nas snađe virus koji je takoreći zaustavio svet. To jest, nije virus ništa zaustavio i nije virus tako odlučio jer virusi ne mogu da odlučuju u naše ime, nego su tako odlučili ljudi, a da li je to trebalo baš tako ili se moglo i nekako drugačije, još će se naveliko debatovati jednom Kad Ovo Prođe. A da bi prošlo, potrebna nam je Vakcina. Mesecima je svet vapio za njom, a sada se ispostavlja da ih ima nekoliko već praktično "gotovih za upotrebu", i biće ih još.

Pomislio bi čovek: evo najzad jedne vesti koja je dobra i draga svakome. Ne postoje dve takve vesti ne svetu – već oko druge bi se mišljenja razišla, i to je prirodno. Ali da ćemo ubrzo (e sad, neće svačije "ubrzo" biti jednako brzo...) svi moći da primimo vakcinu koja će nas osloboditi ove pošasti, to je valjda nešto što je svakome i za svakoga dobro?!

Osim što nije. Nigde na svetu, pa ni ovde. Jedno istraživanje, recimo, kaže da je samo 23% Beograđana voljno da primi vakcinu protiv korona virusa. Čekajte, a šta je sa preostalih 77 odsto? I kad bi odnos u procentima bio obrnut bilo bi strašno, a ovo kako je, ravno je masovnom pomračenju uma. Tri decenije sistemskog degenerisanja javnog prostora, medija, obrazovnog sistema, tri decenije toksične indoktrinacije sujeverjem i svakovrsnim opasnim blesavlukom koji se provlači kao "jedna od mogućih, ravnopravnih istina o svetu", ostavljaju pustošne posledice. Rezultat? Stradaće ljudi od korone i onda kada to više ne bude neizbežno. Valjalo bi makar njihovu decu nekako sačuvati od njih samih, jer su opasni za svoju decu.

Što se mene tiče, želim da budem jasan. Kada bi mi neko ponudio da mogu sada, odmah, koliko danas, da se vakcinišem nekom od do sada priznatih vakcina protiv korone, krenuo bih, pun radosti, na vakcinisanje čim bih stavio tačku na ovaj tekst. Da li je to Pfizer, Moderna ili Astra Zeneca, baš me briga, otrčao bih do tamo. A Sputnjik V, pitate vi lukavo? Pa dobro, moguće je da bih oklevao oko šest sekundi, a onda bih se žurnim korakom uputio gde već treba.

Jer, znate, ovaj je svet ispao iz zgloba, i radi se o tome da ga se što pre vrati na mesto i na putanju. Svako od nas je u tom poduhvatu ili deo rešenja, ili deo problema.