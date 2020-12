Dobrota postoji

U današnjem broju "Vremena" možete naći tekst o tretmanu koji zdravstveni radnici dobijaju od vlasti. Taj tekst nije komentar, pa u njega mogu da stanu samo dvostruko proverene činjenice i sagovornici sa imenom i prezimenom.

U taj tekst, međutim, nisu stala brojna svedočanstva onih koji žele da ostanu anonomni. Na primer, anesteziolog koji se svesno zarazio jer je u hodniku intubirao (i spasao) kovid pacijenta. Za doktora nije bilo vremena da stavi svu opremu, a pacijent je skinuo masku jer nije mogao da diše. Doktor je znao da je to – to. Infekcija je bila neizbežna. Sada je kod kuće, sa srednjeteškom kliničkom slikom.

Nije stala ni priča medicinske sestre koja je smenu završila sa 26 pacijenata, a pri sledećem dolasku na posao zateklo ju je – njih 63. Nisu stale ni beskrajne molbe zdravstvenih radnika da se napravi nekakva, bilo kakva reorganizacija sistema, jer padaju. Ne figurativno, bukvalno padaju, ali ne prestaju da rade.

Svi ti ljudi, koji se ne zaustavljaju tokom pandemije, a vlast ih tretira kao zla maćeha pastorke, heroji su čija imena javnost nikad neće saznati.

Zaboravljamo još jednu grupu nevidljivih heroja. Juče je Velika Britanija postala prva evropska zemlja koja je dala "crveno svetlo" za Fajzerovu vakcinu. Blizu početka upotrebe su i vakcine Moderne, Astra Zeneke, kineska, ruska… Iza svake stoji neumoran rad naučnika tokom cele ove godine. Možda se ne pokažu sve kao jednako uspešne, ali činjenica da su naučnici dali sve od sebe već je dovoljna da svakog dana pomislimo koliko smo srećni što živimo u vremenu kada je nauka razvijena i, zašto ne reći, moćna.

No, najnevidljiviji, a možda najveći heroji jesu one desetine hiljada dobrovoljaca koje su učestvovale u kliničkim ispitivanjima vakcine. Zamislite taj altruizam kada, u ime ne baš izvesne mogućnosti da pomognete čovečanstvu, dobrovoljno pristajete da se u vaše telo, u vaš krvotok, ubrizga nešto. To nešto što ne znate šta je, jer će tek nakon reakcija vašeg tela to biti popravljano, dorađivano i usavršavano, a vi ne znate kakve će posledice ostaviti na vaš život i zdravlje.

Koliko ti dobrovoljci vole čovečanstvo kad su se dobrovoljno prijavili za kliničko ispitivanje vakcine? Razmišljajmo o tome dok ovo zlo traje i podsećajmo se svakog dana da dobro postoji. I da ima lice. Desetine i stotine hiljada lica i imena. Biće dobro.