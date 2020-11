Kome je još do promene

Praksa je sledeća: neki medij, elektronski, štampani, bilo koji, objavi nešto što na primer ugrožava ljudska prava, neko to prijavi Regulatornom telu za elektronske medije, poznatom REM-u, onda REM opomene, upozori ili privremeno zabrani prekršioca, ovaj to primi k znanju, i nastavi po starom. I tako u beskraj. REM je uradio svoje, a ništa se nije promenilo.

Tako će, da se ne zavaravamo, biti i sa najnovijom prijavom REM-u, iako ukazuje na javno izrečene stavove, što može da ima nimalo bezopasne posledice.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je ovog petka prijavu REM-u protiv Televizije Studio B, a povodom emisije "Jutro sa Sanjom" emitovane 8. oktobra koju je vodila Sanja Lubardić. Između ostalog, tog dana se govorilo i o odnošenju đubreta sa Mirijevskog potoka, dakle o važnoj temi zato što se tiče zagađenja vodotoka koji protiče kroz Mirijevo, Rospi ćupriju i deo Karaburme. Gledateljki koja se javila u program da ispriča iskustvo svojih komšija sa Rospi ćuprije, Sanja Lubardić je između ostalog rekla: "Imate jedno romsko naselje u kojem se skuplja otpad, i gde se dobar deo tog otpada baca direktno u taj potok", zatim i da "nema te sile koja može da očisti to što oni mogu da isprljaju. To znate vrlo dobro, znam ja, znate vi, zna ceo Beograd. Svi to gledamo godinama", kao i da "neko nešto mora da uradi i sa tim romskim naseljem". Ovakvi komentari su nedopustivi.

Opšte je poznato da je romska nacionalna manjina u Srbiji oduvek i čini se neizlečivo marginalizovana, da Romi spadaju u grupu najsiromašnijeg dela stanovništva, i da se o njima misli na osnovu stereotipa i predrasuda. Takođe je poznato da mediji imaju veliki uticaj na javno mnjenje, pa da im je samim tim u opisu radnog zadatka da šire istinu. Sanja Lubardić nije ni proverila ni dokazala da Mirijevski potok zagađuju baš stanovnici romskog naselja. Proglasila ih je za krivce samo zato što se misli da Romima nije stalo do higijene.

Moralna i etička obaveza medija i ljudi koji su medijski eksponirani jeste da budu nepristrasni, objektivni, da ne šire mržnju, diskriminaciju i sve ostale činioce rasizma. Jer ljudi veruju televiziji, pa zašto ne bi i onom što čuju u emisiji koju rado gledaju, na programu sa nacionalnom frekvencijom. Da li bi se nešto promenilo kad bi REM, ako već postoji da bi kontrolisao medije, mogao da dejstvuje i na neki drugi, po Srbe delotvorniji način od opomene, upozorenja i privremene zabrane? Bojim se da nikad nećemo saznati. Jer, država ima telo koje postoji da bi regulisalo medije, forma je zadovoljena, kome je još do suštine. O promeni da i ne govorimo.