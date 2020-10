Izborni štab za superizbore 2022.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će u sredu biti održana sednica na kojoj će poslanici konačno dati svoj blagoslov novoj vladi Republike Srbije koju je sastavio predsednik Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom na to da je Vučić uprkos megastabilnoj parlamentarnoj većini prethodno već bio najavio vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani najkasnije do 3. aprila 2022. i time njihovo spajanje sa redovnim predsedničkim i izborima za Skupštinu Beograda, može se reći da novoj vladi zapravo nije dodeljena Ustavom predviđena uloga najvišeg organa izvršne vlasti, već izbornog štaba SNS-a.

Pogrešna je pretpostavka da je Vučić ovaj iznenađujući potez povukao iz estetskih razloga, kanda zbog toga što gledano sa Zapada jednoumna Skupština ne izgleda lepo; ili što je SNS ostao sam na vetrometini vlasti, pa sada nema više na kome da se iživljava. Opozicione vanparlamentarne partije ne bi trebalo da se samozavaravaju da su bojkotom prethodnih parlamentarnih izbora iznudile vanredne izbore za manje od godinu i po dana.

Prvi razlog za ovo, u istoriji parlamentarnih demokratija nezabeleženo izvrgavanje ruglu demokratske prakse i obesmišljavanje parlementarnih izbora treba tražiti u tome što je u naizgled monolitnim redovima SNS-a očigledno došlo do nekog poremećaja koji dovodi u pitanje apsolutnu vlast Aleksandra Vučića. Tako je kapitenka Vučićevog izbornog štaba Ana Brnabić rekla da je zadatak njenog tima da "brani predsednika Srbija", kome zajedno sa sve njegovom porodicom preti opasnost od ne zna se koga. U toj senci treba tražiti i razlog što je do koštane srži Vučiću odanom Aleksandru Vulinu poverena policija, a Nebjoša Stefanović maknut na funkciju ministra odbrane.

Drugi razlog za oročavanje trajanja Vlade je to što SNS i SPS loše stoje u Beogradu, što bi bez obzira na u ovom trenutku jalovu opoziciju mogli da izgube Beograd, a ko izgubi Beograd izgubiće vlast u celoj Srbiji. Gubitak Beograda neminovno bi doveo do pucanja SNS-a koji je sa svojih 700.000 i kusur članova predimenzioniran za malu Srbiju, pa kao do krajnjih granica prenaduvan balon prekriva sve i svašta. Vučić je zbog beogradskih izbora povukao Aleksandra Šapića u Vladu i gledaće da ga drži čvrsto uz sebe, da esenesovski usisivač usisa i njegov SPAS, kao što usisava sve pred sobom.

Najavljivanje superizbora za proleće 2022. ima za cilj da ponovo zbije redove SNS-a oko Aleksandra Vučića, oko koga je izgrađen kult ličnosti, u čiju su promociju upregnuti svi kontrolisani mediji, svi poslanici u Skupštini Srbije i uopšte svi partijski funkcioneri ovlašćeni da javno govore, pa se tako očekuje da bi jedino njegovim direktnim uključivanjem mogla biti osigurana pobeda u Beogradu.

Sastav tima kapitenke Ane Brnabić govori da se Vučić opredelio za ofanzivnu igru. Na svim pozicijama su postavljeni igrači koji mogu da zabiju gol, to jest da zakucaju protivnika u glavu dok sudija gleda na drugu stranu. Na ključnim mestima igraju igrači koji su se na pripremnim utakmicama dokazali, koji su pokazali da na terenu ostavljaju srce koje kuca za Vučića, da su spremni da i đonom idu na protivnika, ne bi li ga izbacili iz igre, ili da uklizavaju sa obe noge u protivničkog igrača po principu da ako i prođe lopta, igrač neće proći.

Da bi se održao na mestu selektora svega i svačega, Vučić sebi ne može da dozvoli nijedan poraz. Da bi održao jedinstvo svojih igrača, mora svima da obezbedi učešće u premijum ligama. Da bi ostao tu gde jeste, ne sme da dopusti da mu se i najmanje ispumpa oreol nezamenjivog, neupitnog, nepobedivog koji ga održava iznad muljem zamućene, neprozirne vode.